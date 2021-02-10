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Купить выгодно Xiaomi Mi TV, зарядка Stick KUULAA Qi и наушники 1MORE

26.02.2021 253 0

Скидки дня наТВ-приставкуXiaomi Mi TV, зарядку Stick KUULAA Qi инаушники 1MORE﻿

 

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1MORE - беспроводные наушники с зарядным кейсом

Характеристики: E1026BT-I, Bluetooth 5.0, aptX, AAC

Предложение для РФ

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ТВ-приставка Xiaomi Mi TV Stick

Характеристики: Cortex-A53 + Mali 450, Bluetooth 4.2, Android TV 9.0, 2K FHD + HDR, 1/8 Гб

Предложение для Украины

Цена: 989 грн - https://lite.al/xP0_Z

 

 

 Купить выгодно Xiaomi Mi TV, зарядка Stick KUULAA Qi и наушники 1MORE – фото 2﻿

 

KUULAA Qi - беспроводное вертикальное зарядное устройство

Характеристики: 15W, Type-C, алюминиев. корпус, LED-индикатор

Цена: $9,99 - https://lite.al/YaD4Fb

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Xiaomi Mi TV зарядка Stick KUULAA Qi наушники 1MORE
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 26.02.2021

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Купить выгодно Xiaomi Mi TV, зарядка Stick KUULAA Qi и наушники 1MORE