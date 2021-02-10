Купить выгодно Xiaomi Mi TV, зарядка Stick KUULAA Qi и наушники 1MORE
Скидки дня наТВ-приставкуXiaomi Mi TV, зарядку Stick KUULAA Qi инаушники 1MORE
Telegram-канал Andro price ежедневно находит десятки полезных и оригинальных подарков, которые точно порадуют или удивят ваших друзей или родственников. А что-то пригодится и для вас. Выбирайте на свой кошелек и вкус.
Вам не придется бродить по магазинам и торговым центрам в поисках подарков. Самые интересные предложения вы найдете на Andro price. И при этом вам удастся немного сэкономить и совершить покупку с выгодой для собственного бюджета. Ниже — три интересных предложения сегодняшнего дня.
1MORE - беспроводные наушники с зарядным кейсом
Характеристики: E1026BT-I, Bluetooth 5.0, aptX, AAC
Предложение для РФ
Цена: $24,89 - https://ali.ski/mCErL
Купон продавца $15,72 + промокод "AEPLATIT405"
ТВ-приставка Xiaomi Mi TV Stick
Характеристики: Cortex-A53 + Mali 450, Bluetooth 4.2, Android TV 9.0, 2K FHD + HDR, 1/8 Гб
Предложение для Украины
Цена: 989 грн - https://lite.al/xP0_Z
KUULAA Qi - беспроводное вертикальное зарядное устройство
Характеристики: 15W, Type-C, алюминиев. корпус, LED-индикатор
Цена: $9,99 - https://lite.al/YaD4Fb
Купон магазина $4
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