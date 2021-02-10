Квартальные итоги: продажи iPhone выросли, в лагере Android падение

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Первый квартал нынешнего года стал провальным

В первом квартале нынешнего года бум продаж на рынке смартфонов не наблюдался. Если верить авторитетным аналитикам из компании International Data Corporation (IDC), пользователи неохотно приобретали мобильные устройства и их реализация просела на 8,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

По итогам первых трех месяцев нынешнего года на рынок было поставлено 314,1 млн трубок. Тогда как с января по март прошлого года этот показатель составлял 344,7 млн единиц. Среди причин спада аналитики называют проблемы в логистике, дефицит компонентов, нестабильную экономическую и геополитическую обстановку. Предсказуемо, что сильнее всего спрос на смартфоны просел в Центральной и Восточной Европе, падение составило внушительные 20%.

Если говорить о расстановке сил, то Samsung продолжает оставаться бессменным лидером и контролирует 23,4% рынка по итогам первого квартала нынешнего года. В количественном выражении это 73,6 млн поставленных смартфонов. Вторая строчка за Apple с результатом 56,5 млн отгруженных iPhone и долей 18%. Замкнула тройку лидеров Xiaomi, чья доля на рынке оценивается в 12,7% и в ее активе 39,9 млн поставленных смартфонов.

Ожидаемо видеть на четвертом и пятом местах Oppo и Vivo, на которых пришлось 8,7% и 8,1% мирового рынка смартфонов. Стоит обратить внимание, что только Apple смогла нарастить поставки мобильных устройств, тогда как у прочих крупнейших игроков рынка они просели.

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Источник: IDC