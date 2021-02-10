Легендарные кнопочные Nokia – простой и надежный друг: Nokia 130 Music и Nokia 150

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Кнопочные телефоны тоже могут быть интересны

Мир стремительно развивается, мобильная отрасль тоже не стоит на месте, множество людей стремится к безрамочным дисплеям, подэкранным камерам, увеличению производительности и объему памяти, но не всем это нужно. Так и подумала компания HDM Global, уверенно продолжающая выпускать кнопочные телефоны отличного качества под брендом Nokia.

Nokia 130 Music предназначена для музыкальных энтузиастов, тогда как Nokia 150 будет больше сосредотачиваться на долговечности, поэтому каждый сможет себе подобрать то, что необходимо больше.

Ищущих мощный MP3-плеер с динамиком новый Nokia 130 Music не разочарует. У него будет поддержка карт MicroSD до 32 ГБ, что позволит пользователю хранить свои любимые песни только несколькими щелчками. Устройство поддерживает FM-радио (проводное и беспроводное), Micro USB 1.1 и стандартный аудиоразъем 3,5 мм. Под капотом телефон оснащен съемной батареей емкостью 1450 мАч, которая обеспечивает часы и часы невероятной продолжительности разговора с 34 днями в режиме ожидания. Что касается памяти, Nokia 130 Music позволит пользователям сохранять 2000 контактов и 500 SMS. Устройство будет поставляться в трех доступных цветах: светло-золотое, темно-синее и фиолетовое, что позволит пользователям выбрать в соответствии с их индивидуальностью и стилем.

Новая Nokia 150 будет оснащена обновленным съемным аккумулятором емкостью 1450 мАч, что означает почти 20 часов работы в режиме разговора и 34 дня в режиме ожидания. Устройство будет оснащено задней камерой VGA со вспышкой, что позволит пользователям делать фотографии при необходимости, и MP3-плеером, обеспечивающим до 30 часов воспроизведения музыки на 2,4-дюймовом дисплее. Телефон будет иметь внутреннюю память, которую можно расширить до 32 ГБ с помощью MicroSD. Устройство будет доступно в 3 основных цветах: угольном, красном и голубом.

Ждем выхода телефонов на глобальный рынок, ведь устройства действительно достойны внимания людей, которым нужен простой и надежный мобильный друг, удовлетворяющий все потребности.

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Источник: gizmochina