Легендарный iPhone SE и iPad Pro 2 внесен в винтажный список - что изменится для владельцев этих устройств?

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ВРЕМЯ НЕУБЛАГАТЕЛЬНОЕ

Компания Apple объявила оригинальный iPhone SE 2016 года и 12,9-дюймовый iPad Pro второго поколения 2017 года "винтажными" продуктами.

Это означает, что эти устройства больше не продаются уже не менее 5 лет, но не больше, чем. Винтажная продукция Apple может обслуживаться, в отличие от устаревшей, которая уже не подлежит ремонту.

iPhone SE первого поколения продавался в корпусе iPhone 5 с 4-дюймовым экраном чипом А9 - легендарный смартфон, который лишь полтора года назад перестал получать новую iOS. Также пора отдать дань последнему iPad Pro с кнопкой HOME, начиная с 2018 года компания перешла на современный дизайн и Face ID.

Что изменится после внесения в этот список? Если у вас сохранился этот ретро-гаджет, то есть небольшой шанс починить его в сервисном центре. Но лучше поспешить – ведь через 2 года они станут окончательно устаревшими, потому что даже оригинальных запчастей на устройство достать будет невозможно.

Источник - macrumors