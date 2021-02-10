Легендарный OnePlus 9RT от 9380 с промокодом от Androprice. Лучший флагман за копейки!

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Привет! Есть на руках около 10 тысяч грн и не знаете, какой смартфон приобрести? Из новых денег можно найти только бюджетники с дешевыми материалами корпуса и процессором начального уровня.

Но у нас есть гораздо более выгодное предложение среди применяемых устройств. Купить OnePlus 9RT можно в нашем интернет магазине. Это однозначно лучшее решение в этом ценовом сегменте. Познакомимся с ним поближе.

Процессор Snapdragon 888 5G, стеклянный корпус и флагманская камера – почему следует выбрать OnePlus 9RT

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Корпус OnePlus 9RT выполнен из стекла с алюминиевыми рамками. Смартфон легкий и тонкий, эргономика отличная. Аккуратный блок камер только добавляет баллов в копилку привлекательности.

Диагональ экрана OnePlus 9RT составляет 6.62 дюйма. Матрица AMOLED разрешением 1080 x 2400 точек. Дисплей обновляется с частотой 120 Гц, заявлена поддержка HDR10+. Передняя и задняя панель защищены закаленным стеклом Gorilla Glass 5.

Корпус имеет приятное матовое покрытие, путём чего не собирает следы от пальцев. Предлагаем в черном, серебристом и зеленом цветах. Внешний вид оставляет исключительно приятное впечатление.

Звук и вибромотор также отличны. Присутствует фирменная фишка Ванпласов – переключатель звуковых режимов. Это придает удобство и практичность.

Работает OnePlus 9RT на базе флагманского процессора Qualcomm Snapdragon 888 5G, который демонстрирует отличные показатели в играх и повседневном использовании. Объем оперативной памяти – 8 и 12 ГБ. Постоянный накопитель на 256 ГБ – этого вполне достаточно в 2024 году.

Большое преимущество OnePlus 9RT – уже установленная глобальная прошивка. Работают все бэнды. Сеть 4G отлично ловит в Украине, а 5G – заграницей. Интерфейс очень ловок, в настройках можно выбрать любой язык.

Сканер отпечатков пальцев находится под экраном. К его работе ноль претензий. Устанавливается две SIM-карты. OnePlus 9RT уже обновился в Android 14 с фирменной оболочкой OxygenOS 14.

По камерам это тоже самый настоящий флагман. Главный сенсор Sony IMX766 с разрешением 50 Мп и поддержкой оптической стабилизации. Сверхширокоугольник Sony IMX481 на 16 Мп. Он точно лучше, чем у среднебюджетников. Видео пишет в 4K@30/60fps.

Фронтальная камера на 16 Мп и с возможностью записи видео в 1080p@30fps. Прекрасно подходит для повседневных селфи. Батарея емкостью 4500 мАч. Можно рассчитывать на день использования без подзарядки. Проводная зарядка мощностью 65 Вт накормит аккумулятор до 100% всего за 29 минут.

Версия на 8/256 ГБ стоит 9380 грн с использованием промокода, а модификация с 12 ГБ ОЗУ обойдется в 9889 грн .

Почему стоит купить OnePlus 9RT в нашем интернет магазине? Кроме самой низкой цены, мы предлагаем гарантию на 3 месяца и флагманскую бронепленку в подарок . Есть наложенный платеж и функция «Посылка в кредит» от Новой почты. Удачной покупки!

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