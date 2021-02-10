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Легендарный Xiaomi Pad 5 на летней распродаже отдают всего за 11 655

09.06.2023 62 0

Лучший планшет Xiaomi в категории до $300.

Планшет Mi Pad 5 – это тонкий, современный планшет со стильным дизайном. Корпус из первоклассных материалов, IPS дисплей с высоким разрешением WQHD+ и мощным, хоть и пожилым процессором Snapdragon 860.

 

Он до сих пор является очень отличным решением для повседневной работы, и очень неплохим для мобильных игр. Вы сможете поиграть почти в любые игры на максимальных настройках графики.

 

Легендарный Xiaomi Pad 5 на летней распродаже отдают всего за 11 655 – фото 1

 

Оперативной памяти 6 ГБ LPDDR4X в сочетании с накопителем объемом 128 ГБ стандарта UFS 3.1. Дисплей также оставляет очень приятное впечатление. Он выполнен по технологии IPS, имеет широкие углы обзора и правильную цветопередачу.

 

Разрешение 1600 x 2560 пикселей в итоге дает нам плотность точек 275 ppi и не следует забывать о повышенной частоте обновления в 120 Гц. Сверху экран защищен стеклом Gorilla Glass 5.

 

Легендарный Xiaomi Pad 5 на летней распродаже отдают всего за 11 655 – фото 2

 

Кроме качественного дисплея и достаточно мощного железа, мы имеем очень неплохую автономность, которая достигается в результате размера аккумулятора в 8720 мАч. Для такой большой батарейки не забыли добавить возможность быстрой зарядки мощностью 33 Вт.

 

Легендарный Xiaomi Pad 5 на летней распродаже отдают всего за 11 655 – фото 3

 

На сегодняшний день эта модель является наилучшим решением на рынке планшетов за свои деньги. Тем более, что сейчас его можно приобрести по очень вкусной цене в нашем интернет-магазине Andro-price всего за 11 655 гривен по этой ссылке. Также дополнительно в продаже есть фирменный чехол и фирменный стилус.

 

Поэтому не упустите это выгодное предложение и приобретите отличный планшет по минимальной цене.

 

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Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 09.06.2023
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Легендарный Xiaomi Pad 5 на летней распродаже отдают всего за 11 655