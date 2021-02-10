Легендарный Xiaomi Pad 5 на летней распродаже отдают всего за 11 655

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Лучший планшет Xiaomi в категории до $300.

Планшет Mi Pad 5 – это тонкий, современный планшет со стильным дизайном. Корпус из первоклассных материалов, IPS дисплей с высоким разрешением WQHD+ и мощным, хоть и пожилым процессором Snapdragon 860.

Он до сих пор является очень отличным решением для повседневной работы, и очень неплохим для мобильных игр. Вы сможете поиграть почти в любые игры на максимальных настройках графики.

Оперативной памяти 6 ГБ LPDDR4X в сочетании с накопителем объемом 128 ГБ стандарта UFS 3.1. Дисплей также оставляет очень приятное впечатление. Он выполнен по технологии IPS, имеет широкие углы обзора и правильную цветопередачу.

Разрешение 1600 x 2560 пикселей в итоге дает нам плотность точек 275 ppi и не следует забывать о повышенной частоте обновления в 120 Гц. Сверху экран защищен стеклом Gorilla Glass 5.

Кроме качественного дисплея и достаточно мощного железа, мы имеем очень неплохую автономность, которая достигается в результате размера аккумулятора в 8720 мАч. Для такой большой батарейки не забыли добавить возможность быстрой зарядки мощностью 33 Вт.

На сегодняшний день эта модель является наилучшим решением на рынке планшетов за свои деньги. Тем более, что сейчас его можно приобрести по очень вкусной цене в нашем интернет-магазине Andro-price всего за 11 655 гривен по этой ссылке. Также дополнительно в продаже есть фирменный чехол и фирменный стилус.

Поэтому не упустите это выгодное предложение и приобретите отличный планшет по минимальной цене.

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