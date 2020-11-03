Легенды возвращаются: Nokia 6300 и Nokia 8000

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HMD Global продолжит паразитировать на имени Nokia, выпуская реплики легендарных моделей

В декабре 2016 года на рынок смартфонов вернулась марка Nokia, а обязаны мы этому компании HMD Global, которая получила право выпускать мобильники под маркой некогда популярного финского бренда. С первых дней было решено давить на чувство ностальгии, и очень часто звучали слова «возвращение легенды» или реинкарнация некогда популярного телефона Nokia. Компания последовательно выпускала реплики когда-то действительно легендарных аппаратов, чем наделала немало шума.

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Правда, очень скоро выяснилось, что «новые легенды» кардинально отличаются от предшественников и очень условно их можно назвать наследием Nokia. В итоге HMD Global действительно удалось пошуметь, но вот с продажами не все сложилось хорошо. Но это отнюдь не смущает компанию, и она вновь взялась за дело переиздания некогда популярных устройств. На этот раз она готовится показать современное прочтение моделей Nokia 6300 4G и Nokia 8000 4G.

Nokia 6300 был представлен в 2007 году, ставший в свое время продолжением такого бестселлера как Nokia 6100, который вышел в свет в 2003 году. Это был стильный и с хорошим набором характеристик телефон, получивший надежное исполнение и солидную автономность. В прошлом был явлен и Nokia 8000, который стал имиджевой моделью компании, где корпус был выполнен из алюминия и получил конструкцию слайдера.



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Источник: winfuture