Nokia 10 PureView уже в работе

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Nokia 10 PureView выйдет во второй половине следующего года

Немногочисленная армия фанатов HMD Global заждалась анонса флагмана Nokia 9.3 PureView, выход которого, по слухам, неоднократно переносится. И на сегодняшний день так и нет ясности, когда ждать его выход. По неподтвержденным слухам, представить Nokia 9.3 PureView должны до конца нынешнего года.

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Тем временем инженеры HMD Global приступили к проектированию Nokia 10 PureView. Ожидается, что в основу новинки ляжет топовый чипсет Snapdragon 875, анонс которого ждем в декабре нынешнего года. По слухам, это восьмиядерный процессор, созданный с применением 5-нанометрового техпроцесса и он включает новейшее суперядро Cortex-X1.

Nokia 10 PureView должен получить хороший дисплей, который прикроют сапфировым стеклом, а на тыльной стороне установят многомодульную камеру с оптикой Zeiss. Но все это лишь предварительные характеристики, которые еще должны утвердить в финальном варианте флагмана.

На данном этапе проект находится на ранней стадии разработки и анонс Nokia 10 PureView стоит ожидать не ранее второй половины 2021 года. Если эти сведения в итоге подтвердятся, то HMD Global вновь запаздывает с выпуском флагмана на актуальном железе.

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Источник: gadgets