Lenovo Legion Pad будет компактным и производительным решением для геймеров

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В сеть слили фоточки игрового Lenovo Legion Pad

Есть немало тех, что считает идею выпуска игрового смартфона немного странной. Но в мобильной сфере подобные устройства уже стали завсегдатаями и их приобретают те, кто хочет получить максимум от смартфона с точки зрения игр. В числе тех, кто выпускает мобильные устройства компания Lenovo со своим игровым Legion. Теперь компания задумала выпустить игровой планшет, ориентированный преимущественно на геймеров.

О том, что выйдет такой гаджет поведал сам глава Lenovo, выложивший в сеть его фото. Судя по снимкам, это компактный планшет с тонкими рамками. По слухам, диагональ экрана составит 8 дюймов. Присутствуют ли выдвигающиеся курки на торцах, разглядеть не удалось. Тыльную же сторону планшета украшает внушительных размеров логотип Legion.

Что скрывается внутри планшета, никаких подробностей не приводится. Можно лишь строить предположения, что здесь предложат дисплей с повышенной частотой обновления и отклика тача, чипсет от Qualсomm, минимум 8 Гб оперативной памяти и 128 Гб постоянной, а также емкий аккумулятор с технологией быстрой зарядки.

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Источник: gsmarena