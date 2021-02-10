Где купить дешевле?
  • Andro-news.com
  • Новости
  • Lenovo Legion Pad будет компактным и производительным решением для геймеров

Lenovo Legion Pad будет компактным и производительным решением для геймеров

06.12.2021 591 0

В сеть слили фоточки игрового Lenovo Legion Pad

Есть немало тех, что считает идею выпуска игрового смартфона немного странной. Но в мобильной сфере подобные устройства уже стали завсегдатаями и их приобретают те, кто хочет получить максимум от смартфона с точки зрения игр. В числе тех, кто выпускает мобильные устройства компания Lenovo со своим игровым Legion. Теперь компания задумала выпустить игровой планшет, ориентированный преимущественно на геймеров.

 

Lenovo Legion Pad будет компактным и производительным решением для геймеров – фото 1

 

О том, что выйдет такой гаджет поведал сам глава Lenovo, выложивший в сеть его фото. Судя по снимкам, это компактный планшет с тонкими рамками. По слухам, диагональ экрана составит 8 дюймов. Присутствуют ли выдвигающиеся курки на торцах, разглядеть не удалось. Тыльную же сторону планшета украшает внушительных размеров логотип Legion.

 

Lenovo Legion Pad будет компактным и производительным решением для геймеров – фото 2

 

Что скрывается внутри планшета, никаких подробностей не приводится. Можно лишь строить предположения, что здесь предложат дисплей с повышенной частотой обновления и отклика тача, чипсет от Qualсomm, минимум 8 Гб оперативной памяти и 128 Гб постоянной, а также емкий аккумулятор с технологией быстрой зарядки.

 

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿. ﻿

 

Источник: gsmarena

Lenovo Legion Pad
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 06.12.2021

Комментарии

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
Lenovo Legion Pad будет компактным и производительным решением для геймеров