Лэй Цзюнь больше не глава Xiaomi Electronics. Что происходит?

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Отставка Лэй Цзюня не должна повлиять на потребительский бизнес компании, а у основателя компании иные приоритеты

Из должностных обязанностей Лэй Цзюня, главы и основателя Xiaomi, исчез контроль за выпуском электроники. По-тихому, без комментариев и пресс-релизов. Об этом стало известно из слухов и информации о руководстве Xiaomi Electronics и прочих дочерних компаний. После того как китайские СМИ подняли шумиху и заговорили об отставке Лэй Цзюня, он дал комментарий о происходящем.

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Он заявил, что на данный момент в Xiaomi Group входит большое количество дочерних брендов. Кадровые перестановки в компаниях — нормальное и обыденное явление. Лэй Цзюнь предостерег списывать его со счетов, и он не уходит на пенсию. Все что произошло — он покинул пост главы Xiaomi Electronics. Смартфоны и прочая умная электроника выходят из-под его юрисдикции.

Он считает, что его отставка не будет иметь какие-то негативные последствия для Xiaomi Electronics. Компания твердо стоит на ногах и в ней работают замечательные специалисты. Лэй Цзюнь напомнил, что Xiaomi Group — это огромный гигант, где подразделение потребительской электроники является только его частью, пусть и значительной.

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Теперь для Лэй Цзюня в приоритетах создание электромобилей. Еще в прошлом году, объявляя о выходе компании на рынок электрических автомобилей, основатель Xiaomi заявил, что он будет лично руководить проектом и он станет последним крупным в его карьере. Прямо сказано не было, но после осуществления задуманного, и когда компания наладит выпуск собственных электромобилей, Лэй Цзюнь намеревается отойти от дел и уйти в отставку.

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Источник: gizmochina