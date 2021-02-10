LG передумала. Альянс с Apple против Samsung

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LG все же может начать продавать «яблочную» технику в своих магазинах

Каждый поступок имеет предысторию. К сотрудничеству с Apple компанию LG мог подтолкнуть уход с рынка смартфонов и высвободившиеся прилавки фирменных магазинов в Южной Корее. Нельзя списывать со счетов и желание южнокорейского гиганта немного подзаработать. В итоге, LG все же может начать продавать «яблочную» электронику в своих торговых точках с августа нынешнего года.

О том, что между LG и Apple сложился альянс и подписано соответствующее соглашение, поведало издание Herald Economic Daily. Продукция Apple, а это iPhone, iPad и Apple Watch, должны поступить на прилавки 400 магазинов LG по всей Южной Кореи. Концерн из Купертино хотел бы еще видеть на прилавках магазинов LG и компьютеры Mac, но последняя отказалась от этой затеи, чтобы не навредить продажам собственных ноутбуков.

Интересно, что негативная реакция со стороны мелких продавцов электроники и Samsung, не остановили LG. Когда в сети появились первые слухи о возможном сотрудничестве Apple и LG, Samsung была в числе тех, кто заявил о том, что своим шагом соотечественник нарушит двухстороннее соглашение между компаниями, по условиям которого каждый продает только свою продукцию.

Не в восторге оказались и мелкие дельцы в Южной Корее, а также обычные пользователи, ряд из которых посчитали действия LG «предательством идеалов». Вместо того, чтобы вместе с Samsung бороться со злом, LG примкнула к нему. Остается дождаться официального объявления самой LG о достигнутом соглашении. Все же ранее в сети активно ходили слухи, что компания мола отказаться от сотрудничества с Apple на фоне негативной реакции других игроков рынка.

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Источник: macrumors