Якою мовою ви хочете читати наш сайт?
Українською На русском
Где купить дешевле?
RU
UA
  • Andro-news.com
  • Новости
  • Линейку Xiaomi Mi 11 и POCO F4 сочли устаревшими! Пользователи возмущены

Линейку Xiaomi Mi 11 и POCO F4 сочли устаревшими! Пользователи возмущены

22.05.2023 218 1

Очередная порция бросков от компании Xiaomi

Компания Xiaomi снова принесла нам неприятные новости. Они объявили новый список смартфонов, которые в ближайшее время перестанут получать обновления системы. На этот раз под удар попали смартфоны конца 2020 – начала 2021 годов.

 

И это не бюджетные смартфоны, а вся флагманская линейка Xiaomi Mi 11. А другие смартфоны вообще в 2022 году выпуска.

 

Линейку Xiaomi Mi 11 и POCO F4 сочли устаревшими! Пользователи возмущены – фото 1

 

Вот полный перечень моделей, которые перестанут получать крупные обновления системы после 22 сентября 2023 года:

  • Xiaomi 11
  • Xiaomi 11 Pro,
  • Xiaomi 11 Ultra,
  • Redmi K40S (POCO F4)
  • Redmi Note 11T Pro(POCO X4 GT)/11T Pro+

Если учитывать время оставшееся до сентября, получаем чуть более 2.5 лет поддержки. И если для бюджетных моделей это неплохой результат, то обладатели дорогого 11 Ultra вряд ли согласятся с тем, что их смартфон так быстро устарел.

 

Линейку Xiaomi Mi 11 и POCO F4 сочли устаревшими! Пользователи возмущены – фото 2

 

На профильных форумах и в китайской Weibo поднялась неслыханная шумиха от пользователей. Никакое успокоение о продолжении рассылки на эти модели патчей безопасности не помогает обуздать бурю в комментариях.

 

Есть ли среди вас "счастливые" владельцы этих смартфонов и каково ваше отношение к такой ситуации?

 

Читать также: Так будет выглядеть Xiaomi 14 Lite: Фото, видео и технические характеристики

 

Источник: xiaomiui

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 22.05.2023
Комментарии
Всего комментариев: 1
 
 
Виталик 0
Жаль конечно, но это Xiaomi. Дешевле чем Самсунг, но и жизненный цикл меньше. Всё по честному. Сам являюсь обладателем mi 11.
22.05.2023 23:08
Ответить

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
Линейку Xiaomi Mi 11 и POCO F4 сочли устаревшими! Пользователи возмущены