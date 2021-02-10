Линейку Xiaomi Mi 11 и POCO F4 сочли устаревшими! Пользователи возмущены
Очередная порция бросков от компании Xiaomi
Компания Xiaomi снова принесла нам неприятные новости. Они объявили новый список смартфонов, которые в ближайшее время перестанут получать обновления системы. На этот раз под удар попали смартфоны конца 2020 – начала 2021 годов.
И это не бюджетные смартфоны, а вся флагманская линейка Xiaomi Mi 11. А другие смартфоны вообще в 2022 году выпуска.
Вот полный перечень моделей, которые перестанут получать крупные обновления системы после 22 сентября 2023 года:
- Xiaomi 11
- Xiaomi 11 Pro,
- Xiaomi 11 Ultra,
- Redmi K40S (POCO F4)
- Redmi Note 11T Pro(POCO X4 GT)/11T Pro+
Если учитывать время оставшееся до сентября, получаем чуть более 2.5 лет поддержки. И если для бюджетных моделей это неплохой результат, то обладатели дорогого 11 Ultra вряд ли согласятся с тем, что их смартфон так быстро устарел.
На профильных форумах и в китайской Weibo поднялась неслыханная шумиха от пользователей. Никакое успокоение о продолжении рассылки на эти модели патчей безопасности не помогает обуздать бурю в комментариях.
Есть ли среди вас "счастливые" владельцы этих смартфонов и каково ваше отношение к такой ситуации?
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Источник: xiaomiui