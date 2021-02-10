Линейку Xiaomi Mi 11 и POCO F4 сочли устаревшими! Пользователи возмущены

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Очередная порция бросков от компании Xiaomi

Компания Xiaomi снова принесла нам неприятные новости. Они объявили новый список смартфонов, которые в ближайшее время перестанут получать обновления системы. На этот раз под удар попали смартфоны конца 2020 – начала 2021 годов.

И это не бюджетные смартфоны, а вся флагманская линейка Xiaomi Mi 11. А другие смартфоны вообще в 2022 году выпуска.

Вот полный перечень моделей, которые перестанут получать крупные обновления системы после 22 сентября 2023 года:

Xiaomi 11

Xiaomi 11 Pro,

Xiaomi 11 Ultra,

Redmi K40S (POCO F4)

Redmi Note 11T Pro(POCO X4 GT)/11T Pro+

Если учитывать время оставшееся до сентября, получаем чуть более 2.5 лет поддержки. И если для бюджетных моделей это неплохой результат, то обладатели дорогого 11 Ultra вряд ли согласятся с тем, что их смартфон так быстро устарел.

На профильных форумах и в китайской Weibo поднялась неслыханная шумиха от пользователей. Никакое успокоение о продолжении рассылки на эти модели патчей безопасности не помогает обуздать бурю в комментариях.

Есть ли среди вас "счастливые" владельцы этих смартфонов и каково ваше отношение к такой ситуации?

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Источник: xiaomiui