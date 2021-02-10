Летняя распродажа Realme GT 2 Pro: настоящий флагман отдают за 11 800

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прошлогодний флагман

Смартфон Realme GT 2 Pro – это флагман прошлого года компании, который до сих пор имеет очень крутые характеристики, качественные камеры и материалы корпуса. Здесь установлен флагманский LTPO 2K дисплей с частотой развертки 120 герц и пиковой яркостью 1400 нит.

Процессор Snapdragon 8 Gen 1 и скоростная память в конфигурации до 12/512 ГБ. Тройная камера с основным модулем IMX 766 на 50 Мп OIS, 50 Мп сверхширокоугольный модуль и микроскоп с приближением в 40 раз. Корпус выполнен из металла и стекла, качественный линейный вибромотор и стереодинамики.

Аккумулятор тоже мощный на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 65 Вт. Единственное, чего ему не хватает так это беспроводной зарядки, но сейчас за него просят всего-навсего 11 800 грн ($315). Это настоящий флагман, как по характеристикам, так и по облику и ощущению в руке. Приобрести его можно на сайте Aliexpress по ссылке ниже по тексту.

Realme GT 2 Pro - 11 800($315)

Всегда читайте описание товара, так как там можно выбирать различные версии прошивок и памяти. Как заказывать посылки из Aliexpress в любой город в Украине можно посмотреть в подробной инструкции по этой ссылке:

Как заказывать посылки с Aliexpress﻿

Удачных вам покупок и мирного неба над головой!﻿

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