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Илон Маск объявил о запуске спутников Starlink Direct to Cell – спутниковая связь прямо в смартфоне!

03.01.2024 150 0

Motorola не смогла, а что покажет И лон Маск?

Популярность спутниковой связи набирает все большую популярность, если компания Motorola в далеких 90-х годах прошлого столетия прогорела на своих спутниковых телефонах, то сегодня аэрокосмическая компания SpaceX, которой управляет Илон Маск, крепко вцепилась зубами в технологию, еще несколько лет назад казавшуюся. маловероятной.

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И вот стало понятно, что компания SpaceX уже запустила первую партию спутников для связи юзеров мобильных телефонов. Генеральный директор компании Илон Маск подтвердил это в социальной сети X, кстати, которой он также владеет.

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Шесть из 21 нового спутника Starlink, запущенных вчера вечером, поддерживают новую услугу компании Direct to Cell, анонсированную еще в 2022 году. Теперь SpaceX протестирует услугу на обычных телефонах 4G LTE-совместимых операторов (в частности, американского T-Mobile), прежде чем услуга обмена текстовыми сообщениями будет запущена в нескольких странах в этом году.

"Шесть спутников Starlink, участвующих в этой миссии с функцией "Direct to Cell", будут способствовать развитию глобальной связи и помогут устранить мертвые зоны", - говорится в сообщении компании на X.

Это означает, что спутники Starlink с функцией Direct to Cell обеспечивают повсеместный доступ к текстовым сообщениям, звонкам и просмотру веб-страниц, где бы вы ни находились – на суше, в озерах или прибрежных водах.

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Но следует напомнить, что такая технология имеет определенные ограничения, как отметил генеральный директор, новые спутники станут "прекрасным решением для мест, где нет сотовой связи", но предупредил, что из-за того, что они поддерживают только до 7 Мбит, Связь пока "не может конкурировать с существующими наземными сетями сотовой связи".

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Компания ожидает, что текстовые сообщения заработают уже в этом году, а голосовая связь, передача данных и роуминг – в 2025 году.

Источник: X

Автор: Неля Самсон Дата публикации: 03.01.2024
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