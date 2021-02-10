Илон Маск объявил о запуске спутников Starlink Direct to Cell – спутниковая связь прямо в смартфоне!

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Motorola не смогла, а что покажет И лон Маск?

Популярность спутниковой связи набирает все большую популярность, если компания Motorola в далеких 90-х годах прошлого столетия прогорела на своих спутниковых телефонах, то сегодня аэрокосмическая компания SpaceX, которой управляет Илон Маск, крепко вцепилась зубами в технологию, еще несколько лет назад казавшуюся. маловероятной.

И вот стало понятно, что компания SpaceX уже запустила первую партию спутников для связи юзеров мобильных телефонов. Генеральный директор компании Илон Маск подтвердил это в социальной сети X, кстати, которой он также владеет.

Шесть из 21 нового спутника Starlink, запущенных вчера вечером, поддерживают новую услугу компании Direct to Cell, анонсированную еще в 2022 году. Теперь SpaceX протестирует услугу на обычных телефонах 4G LTE-совместимых операторов (в частности, американского T-Mobile), прежде чем услуга обмена текстовыми сообщениями будет запущена в нескольких странах в этом году.

"Шесть спутников Starlink, участвующих в этой миссии с функцией "Direct to Cell", будут способствовать развитию глобальной связи и помогут устранить мертвые зоны", - говорится в сообщении компании на X.

Это означает, что спутники Starlink с функцией Direct to Cell обеспечивают повсеместный доступ к текстовым сообщениям, звонкам и просмотру веб-страниц, где бы вы ни находились – на суше, в озерах или прибрежных водах.

Но следует напомнить, что такая технология имеет определенные ограничения, как отметил генеральный директор, новые спутники станут "прекрасным решением для мест, где нет сотовой связи", но предупредил, что из-за того, что они поддерживают только до 7 Мбит, Связь пока "не может конкурировать с существующими наземными сетями сотовой связи".

Компания ожидает, что текстовые сообщения заработают уже в этом году, а голосовая связь, передача данных и роуминг – в 2025 году.

Источник: X