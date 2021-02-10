Лучшие смартфоны дешевле $600 на AliExpress

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Называем 15 моделей, которые можно приобрести на распродаже 11.11 на Алиэкспресс

Радостная атмосфера от того, что смартфоны можно купить по бросовым ценам, давно закончилась. Суровая реальность такова, что мобильные устройства прибавляют в цене и все меньше тех, которые претендуют на звание оптимальных по соотношению цена/качество. И даже в этих условиях нашлось пятнадцать классных мобильников под любой бюджет, которые можно назвать оптимальными своим соотношением цены и характеристик.

Собрать всех воедино в единый топ заставила предстоящая распродажа 11.11 на AliExpress, где есть возможность приобрести смартфоны дешевле. Решили выловить в мутной воде недорогих и среднего класса гаджетов те жемчужины, покупка которых вас точно не разочарует. Мы поможем сделать выбор в восьми ценовых категориях.

В этом году основательно поредел ультрабюджетный сегмент с ценниками до $100. Но мы все же нашли тот вариант, который готовы рекомендовать. Назовем лучшие приобретения в ценовом диапазоне до $150, вы узнаете, какие смартфоны стоит предпочесть в сегменте до $200, а также расскажем, что стоящего можно найти среди устройств стоимостью до $250.

В рекомендации мы включили модели с ценником до $300 и попытались вычленить наиболее оптимальный вариант приобретения в сегменте до $400. Объясним почему в ценовой категории до $500 нашли только один близкий к оптимальному вариант для покупки, а также выпишем рекомендации, какие модели предпочесть, если не готовы выложить более $600 за смартфон. Надеемся, что наши советы придутся очень кстати и на распродаже 11.11 вы сможете найти то, что вас устроит по всем параметрам. Смотрите наш топ лучших смартфонов для покупки.