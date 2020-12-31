Лучшие смартфоны для покупки в 2020 - 2021. Не пожалеете!

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Подводим итоги 2020 вместе с нашим топом лучших смартфонов в этом году.

Друзья, вот мы дожили до конца этого странного, тяжелого и, наверное, самого поучительного года. Несмотря на все трудности и невзгоды, нам всем нужно смотреть вперед с оптимизмом – ведь жизнь идет своим чередом, и это лучше всего продемонстрировали производители смартфонов.

В этом году, несмотря на все проблемы с поставками и производством, компании не остановились и активно расширяли свое портфолио – каждый старался предложить свой вариант лучшего смартфона практически во всех ценовых сегментах. Из всего этого моря устройств выбрать самый лучший вариант для непосвященного покупателя зачастую становится очень трудно.

Именно поэтому мы решили сделать для вас, возможно, самое полезное видео на конец 2020 – начало 2021 года: перед вами самые лучшие смартфоны из всех привычных нам ценовых сегментов.

В итоге у нас получился список лучших устройств в 7 категориях: до $100, до $150, до $250, до $350, до $500, до $700 и до $1000. Для вашего удобства мы кратко перечислим наш личный выбор в каждой из данных позиций, а для более подробного анализа – милости просим на наш YouTube-канал, там уже опубликовано видео с развернутой аргументацией.

В сегменте до 100 долларов ярче всего сияют Realme C11 и OPPO A12 – два бренда из холдинга BBK. Оба смартфона предлагают очень неплохую автономность, качественную сборку и какую-никакую поддержку от производителя в виде обновлений ПО. Эти варианты точно лучше любого устройства из «третьего эшелона».

Категория «150 долларов» дает нам гораздо больше интересных устройств. Пожалуй, самым сбалансированным из этого списка является Poco M3 – в нем по характеристикам, по сравнению с его конкурентами, лучше все, но есть недостаток в виде отсутствия модуля NFC. Если вам он нужен, то рекомендуем обратить внимание на OPPO A53.

250 долларов – рубеж, когда смартфоны становятся для многих бескомпромиссными. И из всего разнообразия моделей на рынке выделяется свежий Poco X3 – в нем за его ценник самые выдающиеся характеристики. Единственное, что вас может смутить – внешний вид, и тут на помощь придет Realme 6 Pro. Этот смартфон также подойдет людям, которые вообще никак не воспринимают Xiaomi.

В рамках 350 долларов становится уже не так очевидно, какой же смартфон выбрать. Главными конкурентами здесь являются Realme 7 Pro и Xiaomi Mi 10T Lite. Оба смартфона очень хороши, но тут каждый выберет себе по вкусу: либо AMOLED-дисплей в 7 Pro, но с частотой обновления 60 Гц, либо IPS в Mi 10T Lite, но со 120 Гц.

Смартфоны за 500 долларов могут дать вам флагманские ощущения за гораздо меньший прайс. Если вы обладаете такими средствами, то мы крайне советуем вам обратить внимание на Poco F2 Pro. Да, у него экран всего 60 Гц, зато дизайн без «вырезов» в дисплее, топовый чип, отличная сборка и материалы корпуса и неплохая поддержка от производителя.

Вот мы подобрались до 700 долларов. В данном сегменте мы предлагаем обратить внимание на флагманы этого года, которые уже просели в цене. Если вы любитель плоских граней дисплея, то главным претендентом будет OnePlus 8T – смартфон получился действительно неплохим. Если же вы не против экранов-водопадов, то вам стоит также обратить внимание на Xiaomi Mi 10 – флагман от Xiaomi все еще очень даже актуален.

Вы и сами знаете, что за 1000 долларов на рынке представлены смартфоны, которые в любом случае подарят вам приятные эмоции от использования, разве что флагманы от Huawei держатся особняком из-за отсутствия Google-сервисов. Наша личная рекомендация – либо флагманы этого года от Samsung на Snapdragon, либо тот же OnePlus 8T или же 8 Pro.

Вот такой у нас получился топ. Еще раз – более развернутая аналитика рынка ждет вас в нашем новом ролике. Приятного просмотра.