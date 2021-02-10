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Производители телефонов постоянно пополняют ассортимент новыми интересными моделями. Если раньше линейки смартфонов обновлялись примерно раз в год, то теперь новые смартфоны в сериях могут появляться через четыре-пять месяцев. Благодаря такому огромному выбору покупатель может подобрать максимально подходящее под свои предпочтения мобильное устройство. Но вопрос заключается в другом – как не запутаться в ассортименте и приобрести по-настоящему крутой девайс.

Чтобы облегчить вам эту задачу, мы составили ТОП-15 лучших смартфонов в 2023 году. В нашей подборке вы встретите лучшие ударопрочные смартфоны, лучшие Андроид-телефоны, устройства от китайских производителей и топовые флагманы.

Лучшие ударопрочные смартфоны

Лучшие китайские смартфоны

Лучшие Андроид-смартфоны

Лучшие смартфоны премиум-класса

Сервисы для сравнения лучших смартфонов

Какой смартфон лучше выбрать в 2023 году

Лучшие ударопрочные смартфоны

Большой популярностью пользуются ударопрочные телефоны с защитой от влаги и пыли. Нами были подобраны три самых лучших модели, которые отлично подойдут для использования в экстремальных условиях. Несмотря на ударопрочность и влагозащиту, эти смартфоны могут похвастаться доступной ценой, поскольку относятся к бюджетному и среднему классу.

Samsung Galaxy Xcover6 Pro

Рейтинг смартфонов открывает Samsung Galaxy Xcover 6 Pro, имеющий 6.6-дюймовый IPS-экран с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Экран покрыт защитным стеклом повышенной прочности Corning Gorilla Glass Victus+.

Есть защита от влаги и пыли по стандарту IP68, обеспечивающая погружение на глубину до 1.5 метра в течение 35 минут. Телефон устойчив к падению на бетон с высоты до 1,5 метра. Samsung Galaxy Xcover 6 Pro прошел сертификацию MIL-STD-810H, что подтверждает возможность его использования в экстремальных условиях.

К другим параметрам следует отнести среднеуровневый 6-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 778G 5G, который отлично справится с повседневными задачами и большинством игр. Основная камера оснащена главным 50-мегапиксельным и сверхширокоугольным 8-мегапиксельным сенсором. Емкость аккумулятора составляет 4050 мАч с поддержкой 15-ваттной зарядки.

Плюсы:

стильный дизайн без лишних деталей;

стекло Corning Gorilla Glass Victus+ на передней панели;

частота обновления экрана 120 Гц;

хороший процессор;

наличие сверхширокоугольного модуля;

есть аудиоджек и поддержка карты памяти.

Минусы:

только одна модификация – 6/128 ГБ;

небольшая мощность зарядки;

маленькая емкость аккумулятора как для ударопрочного смартфона;

повышенная стоимость.

Samsung Galaxy Xcover6 Pro

Blackview BV9300

Если не знаете какой купить надежный смартфон, также предлагаем уделить внимание бренду Blackview, специализирующемуся на выпуске ударопрочных моделей. Один из достойных вариантов – Blackview BV 9300, который оснащен 6.7-дюймовым IPS-экраном с частотой обновления120 Гц. Защиту дисплея обеспечивает стекло Corning Gorilla Glass 5. От влаги смартфон защищен по стандартам IP68 и IP69K. Телефон соответствует сертификации MIL-STD-810H.

Процессор Mediatek Helio G99 подойдет практически для всех сценариев работы, кроме очень мощных игр. 12 ГБ оперативной памяти обеспечивают быстродействие и плавную работу аппарата. Если 256 ГБ ПЗУ недостаточно, можно поставить SD-карту.

Основная камера с тремя модулями: 50 Мп + 8 Мп + 2 Мп создает отличные снимки как днем, так и при недостатке освещения. Батарея может похвастаться огромной емкостью 15 080 мАч. Поддерживается 33-ваттная проводная и 5-ваттная реверсивная зарядка.

Плюсы:

отличная производительность;

12 ГБ ОЗУ;

неплохая камера с 8-мегапиксельным ультрашириком;

отличная автономность.

Минусы:

специфический дизайн;

телефон тяжелый – 520 г;

нет аудиоджека.

Blackview BV9300

Doogee V Max

Лучшим защищенным смартфоном 2023 года, по мнению Andro-News, является модель бренда Doogee серии V Max. Он получил 6,58-дюймовый IPS-дисплей разрешением FHD+. Здесь уже стандартные показатели защиты: степень влагозащиты IP68 и IP69K, ударопрочность при падении с высоты до 1.5 метра и соответствие стандартам MIL-STD-810H.

На борту установлен отличный среднеуровневый процессор Mediatek Dimensity 1080. В связке с 12 ГБ оперативной памяти это обеспечивает быструю и стабильную работу аппарата. Основная камера получила три сенсора – это главный 108-мегапиксельный, 20-мегапиксельный модуль ночного видения и 16-мегапиксельный ультраширокоугольный.

Аккумулятор емкостью 22000 мАч способен обеспечить до 7 дней работы телефона, а быстрая 33-ваттная зарядка оперативно восполнит заряд.

Плюсы:

стереозвук;

12 ГБ оперативной памяти;

отличная тройная камера;

хорошая производительность;

запись видео в 4K@0fps;

аккумулятор емкостью 22000 мАч.

Минусы:

всего один вариант памяти на 256 ГБ.

Doogee V Max

Лучшие китайские смартфоны

Далее рассмотрим самые лучшие смартфоны от китайских производителей. Мы выбрали четыре модели с хорошими характеристиками. Все они относятся к среднебюджетному сегменту.

Redmi Note 12 Pro+

Топ смартфонов пополняет Redmi Note 12 Pro+. Данный телефон получил OLED-экран с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 900 нит. Корпус выполнен из стекла, а на передней панели имеется защитное покрытие Corning Gorilla Glass 5. Присутствует небольшая влагозащита по стандарту IP53.

Сердцем Redmi Note 12 Pro+ является производительный процессор среднего класса Mediatek Dimensity 1080. Постоянная память на 256 ГБ, а ОЗУ можно выбрать 8 или 12 ГБ. Основная камера с 200-мегапиксельным сенсором создает невероятно детализированные снимки. Емкость батареи составляет 5000 мАч, а мощность зарядки – целых 120 Вт.

Плюсы:

OLED-экран с частотой обновления 120 Гц;

привлекательный дизайн;

200-мегапиксельная основная камера;

быстрая зарядка на 120 Вт.

Минусы:

средняя передняя камера;

плохо работает датчик приближения.

Redmi Note 12 Pro+

realme 11 Pro+

Недавняя новинка стала обладательницей яркого и качественного AMOLED-экрана. Также внимание привлекает интересный дизайн с экокожи. На вид realme 11 Pro Plus напоминает люксовое устройство.

Новый процессор Mediatek Dimensity 7050 показывает отличные результаты во время повседневного использования. Единственное, с чем может не справиться этот чип – это мощные игры на ультравысоких настройках, например Genshin Impact.

В камерофоне также установлен 200-мегапиксельный сенсор, благодаря которому можно получить фото с высокой детализацией. Батарея емкостью 5000 мАч вместе с зарядкой на 100 Вт позволят вам не беспокоиться об автономности.

Плюсы:

отличный AMOLED-экран;

200-мегапиксельная камера;

12 ГБ оперативной памяти;

оболочка Realme UI 4.0;

зарядка мощностью 100 Вт.

Минусы:

посредственный сверхширокоугольный сенсор;

не поддерживается карта памяти;

нет аудиоджека.

realme 11 Pro+

realme GT Neo 5

Еще один смартфон с хорошим экраном и камерой. Кроме того, Realme GT Neo 5 может похвастаться крутым AMOLED-экраном с частотой обновления 144 Гц, разрешением 1240×2772 пикселей и пиковой яркостью 1400 нит. За производительность аппарата отвечает мощный процессор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Максимальная модификация предлагается с 16 ГБ ОЗУ.

Основная камера с главным 50 Мп сенсором и оптической стабилизацией делает отличные снимки как при дневной, так и при ночной съемке. Запись видео возможна в 4K с 60 кадрами в секунду. Фронтальная 16-мегапиксельная камера тоже порадовала качеством селфи. Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает супермощную зарядку на 140 Вт.

Плюсы:

частота обновления экрана 144 Гц и яркость 1400 нит;

флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1;

от 8 до 16 ГБ ОЗУ;

фирменный интерфейс Realme UI 4.0;

зарядка мощностью 140 Вт.

Минусы:

бесполезный макрообъектив на 2 Мп;

нет аудиоджека;

нельзя установить карту SD.

realme GT Neo 5

OnePlus Ace Pro

На наш взгляд, лучшим китайским смартфоном 2023 года является модель OnePlus Ace Pro. Эта версия имеет отличный Fluid AMOLED-экран диагональю 6.7 дюймов. Частота обновления дисплея составляет 120 Гц, разрешение – 1080 x 2412 пикселей. Корпус выполнен из стекла, вот только грани пластиковые.

Здесь у нас встречается тот самый топовый Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, что и у realme GT Neo 5. Даже самые требовательные игры не станут для него проблемой. Предлагается три варианта памяти – 12/256, 16/256 и 16/512 ГБ. Камера тройная: 50 Мп+8 Мп+2 Мп. Как и у других смартфонов этого класса, главный модуль отличный, а вот ультраширик и макро могут разочаровать требовательных пользователей.

Емкость аккумулятора стандартная – 4800 мАч. А вот быстрая зарядка мощностью 150 Вт приятно удивляет.

Плюсы:

отличная матрица Fluid AMOLED;

высокая производительность;

хорошая основная камера с оптической стабилизацией;

есть версия на 16/512 ГБ;

зарядка 150 Вт.

Минусы:

пластиковые грани корпуса;

повышенная стоимость;

бесполезный 2-мегапиксельный сенсор.

OnePlus Ace Pro

Лучшие Андроид-смартфоны

Далее рассмотрим четверку лучших Android-смартфонов. В отличие от предыдущего пункта, здесь будут не только китайские модели. Мы подобрали интересные телефоны из субфлагманской и флагманской категории.

Samsung Galaxy A54

Если ищете сбалансированный смартфон, обратите внимание на А54. Телефон оснащен 6.4-дюймовым Super AMOLED экраном с частотой обновления 120 Гц и уровнем яркости 1000 нит. Корпус выполнен из стекла, есть защитное покрытие Gorilla Glass 5. Заявлена влагозащита по стандарту IP67, позволяющая погружать телефон на глубину до 1 метра в течение 30 минут.

Samsung Galaxy A54 работает под управлением фирменного процессора Exynos 1380. Есть несколько вариантов памяти, в которых используется 6/8 ГБ ОЗУ и 128/526 ГБ ПЗУ. Тройная основная камера с главным 50-мегапиксельным объективом, 12-мегапиксельным ультрашириком и 5-мегапиксельным макро показывает достойные результаты. Не разочаровал даже сверхшироугольный сенсор.

Телефон получил батарею со стандартной емкостью 5000 мАч. А вот на мощности зарядки сэкономили – получаем всего 25 Вт.

Плюсы:

качественный Super AMOLED-дисплей;

стильный дизайн;

влагозащита IP67;

отличные камеры;

поддержка карты памяти.

Минусы:

в базовой модификации предлагается всего 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ постоянной памяти;

слабая мощность быстрой зарядки;

высокая цена.

Samsung Galaxy A54

Poco F5 Pro

Здесь производитель предлагает AMOLED-экран диагональю 6.67 дюймов с пиковой яркостью 1400 нит. Задняя панель стеклянная, но грани пластиковые. Есть небольшая влагозащита IP53. Благодаря топовому процессору Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 для Poco F5 Pro не страшны никакие нагрузки.

Главный 64-мегапиксельный модуль с оптической стабилизацией делает более чем неплохие фото на уровне среднебюджетных устройств. А вот ультраширик, как обычно, могли бы лучше прокачать. Батарея с емкостью 5160 мАч поддерживает проводную 67-ваттную и даже беспроводную 30-ваттную зарядку. Безусловно, это один из лучших смартфонов по своей цене в 2023 году.

Плюсы:

отличная AMOLED-матрица;

симпатичный дизайн со стеклянным корпусом;

продуктивное железо;

запись видео на основную камеру в 8K@24fps;

наличие беспроводной зарядки.

Минусы:

средний ультраширокая и фронтальная камера;

мало цветовых вариантов.

Poco F5 Pro

Google Pixel 7

Это полноценный флагман с AMOLED-экраном, влагозащитой IP68 и мощным процессором Google Tensor G2. Телефон работает на базе чистого Android 13. Производитель гарантирует около 5 лет обновления.

Основная камера на 50 Мп делает отличные снимки. 12-мегапиксельный сверхширокоугольный сенсор тоже удался на славу. Аккумулятор имеет емкость 4355 мАч, мощность проводной и беспроводной зарядки составляет 20 Вт.

Плюсы:

стекло Gorilla Glass Victus;

защита IP68;

производительный процессор;

долгое время поддержки от производителя;

крутые камеры.

Минусы:

частота обновления экрана 90 Гц вместо 120 Гц;

небольшая мощность зарядки.

Google Pixel 7

Xiaomi 12T Pro

Лучший Android-смартфон 2023 года в соотношении цена/качество – это Xiaomi 12 T Pro, ставший обладателем 6.67-дюймового AMOLE-экрана с разрешением 1220x2712 пикселей и частотой обновления 120 Гц. «Сердцем» аппарата является тот же флагманский чип Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. В связке с 8 или 12 ГБ оперативной памяти это точно гарантирует отличную производительность.

Основная камера мощного смартфона на 200 Мп подходит для создания очень детализированных фотоснимков. В дополнение идет 8-мегапиксельный ультраширик и 2-мегапиксельный макро. Опять же у нас стандартная емкость батареи – 5000 мАч, а вот мощность зарядки – целых 120 Вт.

Плюсы:

AMOLED-экран с высоким разрешением;

флагманский процессор Snapdragon 8+ Gen 1;

отличная основная камера;

запись видео в 8K@24fps;

мощность зарядки 120 Вт.

Минусы:

нельзя установить карту памяти;

бесполезный 2-мегапиксельный объектив.

Xiaomi 12T Pro

Лучшие смартфоны премиум-класса

Осталось рассмотреть четыре телефона из премиум-сегмента. Это топовые флагманы с крутыми характеристиками. Такие смартфоны оснащены лучшими дисплеями, лучшими камерами и процессорами. Соответственно, цена на них тоже достаточно высока.

Xiaomi 13 Ultra

Этот премиальный смартфон имеет 6.73-дюймовый экран LTPO AMOLED с пиковой яркостью 2600 нит и разрешением 1440x3200 пикселей. Дисплей защищен закаленным стеклом Gorilla Glass Victus+. За производительность отвечает мощный Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Максимальная модификация идет на 16 ГБ оперативной и 1 ТБ постоянной памяти.

Основная камера Xiaomi 13 Ultra является одной из лучших среди флагманских смартфонов. Здесь у нас четыре сенсора по 50 Мп – основной, перископный телефото, стандартный телефото и ультраширокоугольный. Фронталка на 32 Мп тоже крутая.

С автономностью все хорошо. Аккумулятор на 5000 мАч поддерживает 90-ваттную проводную, 50-ваттную беспроводную и 10-ваттную обратную зарядку.

Плюсы:

очень яркий и качественный дисплей;

процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2;

отличные камеры;

качественный стереозвук;

есть беспроводная зарядка.

Минусы:

большие габариты;

специфический дизайн.

Xiaomi 13 Ultra

Oppo Find X6 Pro

Недавняя новинка от Oppo получила 6.82-дюймовый LTPO AMOLED-экран со следующими параметрами: разрешение 1440x3168 пикселей, частота обновления 120 Гц, пиковая яркость 2500 нит. Корпус стеклянный, имеется покрытие из экокожи. На передней панели есть стекло Gorilla Glass Victus 2.

В хорошем смартфоне премиум-класса установлен самый крутой на данный момент процессор – Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Оперативной памяти 12/16 ГБ, постоянной – 256/512 ГБ. Основная камера идет с главным 50-мегапиксельным сенсором, 50-мегапиксельным перископическим телевиком и 50-мегапиксельным ультрашириком. Качество фото и видео отличное.

Oppo Find X6 Pro оснащен батареей на 5000 мАч, а также проводной зарядкой на 100 Вт, беспроводной на 50 Вт и реверсивной на 10 Вт.

Плюсы:

отличный экран;

топовое железо;

прошивка ColorOS 13.1;

до 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ;

отличная тройная камера;

100-ваттная проводная и 50-ваттная беспроводная зарядка.

Минусы:

большой вес;

нет записи видео в 8K.

Oppo Find X6 Pro

Huawei P60 Pro

Huawei P60 Pro стал владельцем LTPO OLED-экрана разрешением 1220x2700 пикселей. В нем также заявлена влагозащита IP68, а экран защищен стеклом Kunlun Glass. Телефон работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 4G. Европейская версия смартфона работает под управлением операционной системы EMUI 13.1.

Основная камера состоит из трех модулей – основной и телефото по 48 Мп и сверхширокоугольный 13-мегапиксельный. Батарея идет на 4815 мАч, проводная зарядка с мощностью 88 Вт, беспроводная – 50 Вт.

Плюсы:

привлекательный дизайн;

экран отличного качества;

хорошая основная камера;

проводная зарядка на 88 Вт.

Минусы:

видео нельзя записать в 8K;

небольшое разрешение фронтальной камеры;

процессор Snapdragon 8+ Gen 1 4G слабее, чем Snapdragon 8 Gen 2 у конкурентов.

Huawei P60 Pro

Samsung Galaxy S23+

Лучший флагманский смартфон 2023 по всем параметрам – на наш взгляд, модель Galaxy S23+. Она имеет матрицу Dynamic AMOLED 2X, диагональ экрана составляет 6.6 дюйма. Есть влагозащита IP68, а на экране наклеено стекло Gorilla Glass Victus 2. В смартфоне установлен чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, который мы уже видели в других премиум-устройствах.

Тройная камера оснащена основным сенсором на 50 Мп, телефото на 10 Мп и ультрашириком на 12 Мп. Фронтальная камера на 12 Мп – такого разрешения может показаться недостаточно, но селфи получаются более чем неплохие. Емкость батареи – 4200 мАч, мощность проводной зарядки – 45 Вт, а беспроводной – 15 Вт.

Плюсы:

экран Dynamic AMOLED 2X;

крутой процессор Snapdragon 8 Gen 2;

отличная основная камера;

512 ГБ постоянной памяти.

Минусы:

всего 8 ГБ оперативной памяти;

небольшая мощность беспроводной зарядки;

нет записи видео в 8K.

Samsung Galaxy S23+

Сервисы для сравнения лучших смартфонов

Как видим, выбор моделей достаточно велик, и сразу определить нужный телефон затруднительно. Для облегчения этой задачи рекомендуем воспользоваться специальными сайтами, которые помогут сравнить характеристики смартфонов.

Наша однозначная рекомендация – это сервис GSMarena , на котором вы можете найти практически все телефоны, представленные на технологическом рынке. Есть удобная классификация по производителям: достаточно выбрать название бренда, чтобы просмотреть все выпущенные им устройства.

Под каждым смартфоном есть табличка с подробными техническими характеристиками. Все параметры прописаны до мелочей – вы можете узнать цену девайса, сколько баллов он набирает в синтетических тестах, а также сравнить интересующие вас модели.

Одновременно можно сравнить три телефона. Если не хотите просматривать все характеристики, просто нажмите на соответствующую кнопку – и в сравнительной таблице отобразятся только те параметры, которые отличаются.

Еще один полезный сайт – Nanoreview.net . Основной упор на этом сервисе делается на производительности. Есть как стандартное сравнение характеристик разных смартфонов, так и более детальное сравнение процессоров. Например, Snapdragon 888 против Snapdragon 8 Gen 2. Вы сможете узнать, какой чип выпущен раньше, у какого лучше обработка графики, более высокая тактовая частота и т.д.

Какой смартфон лучше выбрать в 2023 году

Подведем итоги и определим, для каких целей какой телефон подходит. Несмотря на то, что в нашем рейтинге задействованы только самые лучшие смартфоны, у них все равно есть слабые места – это может быть камера, экран, процессор. Какое-то мобильное устройство лучше по железу, какое-то – по дизайну и дисплею. Поэтому необходимо четко понимать, для каких целей вы приобретаете девайс и какие задачи для вас в приоритете.



1. Если говорить о младшем флагмане, то это однозначно realme GT Neo 5 . В этом смартфоне сбалансированы все характеристики – AMOLED-экран с частотой обновления 144 Гц и высоким разрешением, процессор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, интерфейс Realme UI 4.0, крутая основная камера, мощная 150-ваттная зарядка. Цена этой модели составляет около 400 долларов, и за эти деньги это отличный аппарат среднего класса.

2. Из флагманов по умеренной цене следует обратить внимание на Google Pixel 7 . Также мы рекомендуем именно эту модель, если вам важны длительные обновления и максимально стабильная работа интерфейса. Ну и, конечно, крутая камера. Все это сильные стороны Пикселя 7.

3. Из ударопрочных девайсов советуем Doogee V Max . Здесь и хороший среднеуровневый процессор, и огромный аккумулятор, и приличные камеры.

4. Нужен стильный и сбалансированный аппарат со стабильной оболочкой и длительной поддержкой производителя? Конечно, это Samsung Galaxy A 54 c Super AMOLED экраном, процессором Exynos 1380 и тройной камерой.

5. Геймерам можем порекомендовать Oppo Find X6 Pro . Благодаря процессору Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и оперативной памяти 12/16 ГБ, этот смартфон легко справляется со всеми ресурсоемкими игрушками. При этом нет чрезмерного нагрева и сильного тротлинга, а это, напомним, частая проблема флагманов. Также этот смартфон занимает второе место в рейтинге камерофонов DxOMark.

6. А вот первое место среди камерофонов досталось Huawei P60 Pro , поэтому его можно считать самым лучшим из подборки, если подбираете аппарат для фото- и видеосъемки, это мобильное устройство подходит идеально. Если интересует общий баланс, вероятно, понравится Samsung S 23+ .

На этом все у нас. Обязательно напишите в комментариях, какой телефон из сегодняшнего рейтинга заинтересовал вас больше всего.