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Лучшие смартфоны 2023 года

24.05.2023 45 0

Производители телефонов постоянно пополняют ассортимент новыми интересными моделями. Если раньше линейки смартфонов обновлялись примерно раз в год, то теперь новые смартфоны в сериях могут появляться через четыре-пять месяцев. Благодаря такому огромному выбору покупатель может подобрать максимально подходящее под свои предпочтения мобильное устройство. Но вопрос заключается в другом – как не запутаться в ассортименте и приобрести по-настоящему крутой девайс.

 

Чтобы облегчить вам эту задачу, мы составили ТОП-15 лучших смартфонов в 2023 году. В нашей подборке вы встретите лучшие ударопрочные смартфоны, лучшие Андроид-телефоны, устройства от китайских производителей и топовые флагманы.

 

Лучшие ударопрочные смартфоны

Лучшие китайские смартфоны

Лучшие Андроид-смартфоны

Лучшие смартфоны премиум-класса

Сервисы для сравнения лучших смартфонов

Какой смартфон лучше выбрать в 2023 году

Лучшие ударопрочные смартфоны

Большой популярностью пользуются ударопрочные телефоны с защитой от влаги и пыли. Нами были подобраны три самых лучших модели, которые отлично подойдут для использования в экстремальных условиях. Несмотря на ударопрочность и влагозащиту, эти смартфоны могут похвастаться доступной ценой, поскольку относятся к бюджетному и среднему классу.

 

Samsung Galaxy Xcover6 Pro

 

Samsung Galaxy Xcover6 Pro

 

Рейтинг смартфонов открывает Samsung Galaxy Xcover 6 Pro, имеющий 6.6-дюймовый IPS-экран с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Экран покрыт защитным стеклом повышенной прочности Corning Gorilla Glass Victus+.

 

Есть защита от влаги и пыли по стандарту IP68, обеспечивающая погружение на глубину до 1.5 метра в течение 35 минут. Телефон устойчив к падению на бетон с высоты до 1,5 метра. Samsung Galaxy Xcover 6 Pro прошел сертификацию MIL-STD-810H, что подтверждает возможность его использования в экстремальных условиях.

 

К другим параметрам следует отнести среднеуровневый 6-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 778G 5G, который отлично справится с повседневными задачами и большинством игр. Основная камера оснащена главным 50-мегапиксельным и сверхширокоугольным 8-мегапиксельным сенсором. Емкость аккумулятора составляет 4050 мАч с поддержкой 15-ваттной зарядки.

 

Плюсы:

  • стильный дизайн без лишних деталей;
  • стекло Corning Gorilla Glass Victus+ на передней панели;
  • частота обновления экрана 120 Гц;
  • хороший процессор;
  • наличие сверхширокоугольного модуля; 
  • есть аудиоджек и поддержка карты памяти.

 

Минусы:

  • только одна модификация – 6/128 ГБ;
  • небольшая мощность зарядки;
  • маленькая емкость аккумулятора как для ударопрочного смартфона;
  • повышенная стоимость.

 

Samsung Galaxy Xcover6 Pro

 

Blackview BV9300

 

Blackview BV9300

 

Если не знаете какой купить надежный смартфон, также предлагаем уделить внимание бренду Blackview, специализирующемуся на выпуске ударопрочных моделей. Один из достойных вариантов – Blackview BV 9300, который оснащен 6.7-дюймовым IPS-экраном с частотой обновления120 Гц. Защиту дисплея обеспечивает стекло Corning Gorilla Glass 5. От влаги смартфон защищен по стандартам IP68 и IP69K. Телефон соответствует сертификации MIL-STD-810H.

 

Процессор Mediatek Helio G99 подойдет практически для всех сценариев работы, кроме очень мощных игр. 12 ГБ оперативной памяти обеспечивают быстродействие и плавную работу аппарата. Если 256 ГБ ПЗУ недостаточно, можно поставить SD-карту.

 

Основная камера с тремя модулями: 50 Мп + 8 Мп + 2 Мп создает отличные снимки как днем, так и при недостатке освещения. Батарея может похвастаться огромной емкостью 15 080 мАч. Поддерживается 33-ваттная проводная и 5-ваттная реверсивная зарядка.

 

Плюсы:

  • отличная производительность;
  • 12 ГБ ОЗУ;
  • неплохая камера с 8-мегапиксельным ультрашириком;
  • отличная автономность.

 

Минусы:

  • специфический дизайн;
  • телефон тяжелый – 520 г;
  • нет аудиоджека.

 

Blackview BV9300

 

Doogee V Max

 

Doogee V Max

 

Лучшим защищенным смартфоном 2023 года, по мнению Andro-News, является модель бренда Doogee серии V Max. Он получил 6,58-дюймовый IPS-дисплей разрешением FHD+. Здесь уже стандартные показатели защиты: степень влагозащиты IP68 и IP69K, ударопрочность при падении с высоты до 1.5 метра и соответствие стандартам MIL-STD-810H.

 

На борту установлен отличный среднеуровневый процессор Mediatek Dimensity 1080. В связке с 12 ГБ оперативной памяти это обеспечивает быструю и стабильную работу аппарата. Основная камера получила три сенсора – это главный 108-мегапиксельный, 20-мегапиксельный модуль ночного видения и 16-мегапиксельный ультраширокоугольный.

 

Аккумулятор емкостью 22000 мАч способен обеспечить до 7 дней работы телефона, а быстрая 33-ваттная зарядка оперативно восполнит заряд.

 

Плюсы:

  • стереозвук;
  • 12 ГБ оперативной памяти;
  • отличная тройная камера;
  • хорошая производительность;
  • запись видео в 4K@0fps;
  • аккумулятор емкостью 22000 мАч.

 

Минусы:

  • всего один вариант памяти на 256 ГБ.

 

Doogee V Max

Лучшие китайские смартфоны

Далее рассмотрим самые лучшие смартфоны от китайских производителей. Мы выбрали четыре модели с хорошими характеристиками. Все они относятся к среднебюджетному сегменту.

 

Redmi Note 12 Pro+

 

Redmi Note 12 Pro+

 

Топ смартфонов пополняет Redmi Note 12 Pro+. Данный телефон получил OLED-экран с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 900 нит. Корпус выполнен из стекла, а на передней панели имеется защитное покрытие Corning Gorilla Glass 5. Присутствует небольшая влагозащита по стандарту IP53.

 

Сердцем Redmi Note 12 Pro+ является производительный процессор среднего класса Mediatek Dimensity 1080. Постоянная память на 256 ГБ, а ОЗУ можно выбрать 8 или 12 ГБ. Основная камера с 200-мегапиксельным сенсором создает невероятно детализированные снимки. Емкость батареи составляет 5000 мАч, а мощность зарядки – целых 120 Вт.

 

Плюсы:

  • OLED-экран с частотой обновления 120 Гц;
  • привлекательный дизайн;
  • 200-мегапиксельная основная камера;
  • быстрая зарядка на 120 Вт.

 

Минусы:

  • средняя передняя камера;
  • плохо работает датчик приближения.

 

Redmi Note 12 Pro+

 

realme 11 Pro+

 

realme 11 Pro+

 

Недавняя новинка стала обладательницей яркого и качественного AMOLED-экрана. Также внимание привлекает интересный дизайн с экокожи. На вид realme 11 Pro Plus напоминает люксовое устройство.

 

Новый процессор Mediatek Dimensity 7050 показывает отличные результаты во время повседневного использования. Единственное, с чем может не справиться этот чип – это мощные игры на ультравысоких настройках, например Genshin Impact.

 

В камерофоне также установлен 200-мегапиксельный сенсор, благодаря которому можно получить фото с высокой детализацией. Батарея емкостью 5000 мАч вместе с зарядкой на 100 Вт позволят вам не беспокоиться об автономности.

 

Плюсы:

  • отличный AMOLED-экран;
  • 200-мегапиксельная камера;
  • 12 ГБ оперативной памяти;
  • оболочка Realme UI 4.0;
  • зарядка мощностью 100 Вт.

 

Минусы:

  • посредственный сверхширокоугольный сенсор;
  • не поддерживается карта памяти;
  • нет аудиоджека.

 

realme 11 Pro+

 

realme GT Neo 5

 

realme GT Neo 5

 

Еще один смартфон с хорошим экраном и камерой. Кроме того, Realme GT Neo 5 может похвастаться крутым AMOLED-экраном с частотой обновления 144 Гц, разрешением 1240×2772 пикселей и пиковой яркостью 1400 нит. За производительность аппарата отвечает мощный процессор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Максимальная модификация предлагается с 16 ГБ ОЗУ.

 

Основная камера с главным 50 Мп сенсором и оптической стабилизацией делает отличные снимки как при дневной, так и при ночной съемке. Запись видео возможна в 4K с 60 кадрами в секунду. Фронтальная 16-мегапиксельная камера тоже порадовала качеством селфи. Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает супермощную зарядку на 140 Вт.

 

Плюсы:

  • частота обновления экрана 144 Гц и яркость 1400 нит;
  • флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1;
  • от 8 до 16 ГБ ОЗУ;
  • фирменный интерфейс Realme UI 4.0;
  • зарядка мощностью 140 Вт.

 

Минусы:

  • бесполезный макрообъектив на 2 Мп;
  • нет аудиоджека;
  • нельзя установить карту SD.

 

realme GT Neo 5

 

OnePlus Ace Pro

 

OnePlus Ace Pro

 

На наш взгляд, лучшим китайским смартфоном 2023 года является модель OnePlus Ace Pro. Эта версия имеет отличный Fluid AMOLED-экран диагональю 6.7 дюймов. Частота обновления дисплея составляет 120 Гц, разрешение – 1080 x 2412 пикселей. Корпус выполнен из стекла, вот только грани пластиковые.

 

Здесь у нас встречается тот самый топовый Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, что и у realme GT Neo 5. Даже самые требовательные игры не станут для него проблемой. Предлагается три варианта памяти – 12/256, 16/256 и 16/512 ГБ. Камера тройная: 50 Мп+8 Мп+2 Мп. Как и у других смартфонов этого класса, главный модуль отличный, а вот ультраширик и макро могут разочаровать требовательных пользователей.

 

Емкость аккумулятора стандартная – 4800 мАч. А вот быстрая зарядка мощностью 150 Вт приятно удивляет.

 

Плюсы:

  • отличная матрица Fluid AMOLED;
  • высокая производительность;
  • хорошая основная камера с оптической стабилизацией;
  • есть версия на 16/512 ГБ;
  • зарядка 150 Вт.

 

Минусы:

  • пластиковые грани корпуса;
  • повышенная стоимость;
  • бесполезный 2-мегапиксельный сенсор.

 

OnePlus Ace Pro

Лучшие Андроид-смартфоны

Далее рассмотрим четверку лучших Android-смартфонов. В отличие от предыдущего пункта, здесь будут не только китайские модели. Мы подобрали интересные телефоны из субфлагманской и флагманской категории.

 

Samsung Galaxy A54

 

Samsung Galaxy A54

 

Если ищете сбалансированный смартфон, обратите внимание на А54. Телефон оснащен 6.4-дюймовым Super AMOLED экраном с частотой обновления 120 Гц и уровнем яркости 1000 нит. Корпус выполнен из стекла, есть защитное покрытие Gorilla Glass 5. Заявлена влагозащита по стандарту IP67, позволяющая погружать телефон на глубину до 1 метра в течение 30 минут.

 

Samsung Galaxy A54 работает под управлением фирменного процессора Exynos 1380. Есть несколько вариантов памяти, в которых используется 6/8 ГБ ОЗУ и 128/526 ГБ ПЗУ. Тройная основная камера с главным 50-мегапиксельным объективом, 12-мегапиксельным ультрашириком и 5-мегапиксельным макро показывает достойные результаты. Не разочаровал даже сверхшироугольный сенсор.

 

Телефон получил батарею со стандартной емкостью 5000 мАч. А вот на мощности зарядки сэкономили – получаем всего 25 Вт.

 

Плюсы:

  • качественный Super AMOLED-дисплей;
  • стильный дизайн;
  • влагозащита IP67;
  • отличные камеры;
  • поддержка карты памяти.

 

Минусы:

  • в базовой модификации предлагается всего 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ постоянной памяти;
  • слабая мощность быстрой зарядки;
  • высокая цена.

 

Samsung Galaxy A54

 

Poco F5 Pro

 

Poco F5 Pro

 

Здесь производитель предлагает AMOLED-экран диагональю 6.67 дюймов с пиковой яркостью 1400 нит. Задняя панель стеклянная, но грани пластиковые. Есть небольшая влагозащита IP53. Благодаря топовому процессору Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 для Poco F5 Pro не страшны никакие нагрузки.

 

Главный 64-мегапиксельный модуль с оптической стабилизацией делает более чем неплохие фото на уровне среднебюджетных устройств. А вот ультраширик, как обычно, могли бы лучше прокачать. Батарея с емкостью 5160 мАч поддерживает проводную 67-ваттную и даже беспроводную 30-ваттную зарядку. Безусловно, это один из лучших смартфонов по своей цене в 2023 году. 

 

Плюсы:

  • отличная AMOLED-матрица;
  • симпатичный дизайн со стеклянным корпусом;
  • продуктивное железо;
  • запись видео на основную камеру в 8K@24fps;
  • наличие беспроводной зарядки.

 

Минусы:

  • средний ультраширокая и фронтальная камера;
  • мало цветовых вариантов.

 

Poco F5 Pro

 

Google Pixel 7

 

Google Pixel 7

 

Это полноценный флагман с AMOLED-экраном, влагозащитой IP68 и мощным процессором Google Tensor G2. Телефон работает на базе чистого Android 13. Производитель гарантирует около 5 лет обновления.

Основная камера на 50 Мп делает отличные снимки. 12-мегапиксельный сверхширокоугольный сенсор тоже удался на славу. Аккумулятор имеет емкость 4355 мАч, мощность проводной и беспроводной зарядки составляет 20 Вт.

 

Плюсы:

  • стекло Gorilla Glass Victus;
  • защита IP68;
  • производительный процессор;
  • долгое время поддержки от производителя;
  • крутые камеры.

 

Минусы:

  • частота обновления экрана 90 Гц вместо 120 Гц;
  • небольшая мощность зарядки.

 

Google Pixel 7

 

Xiaomi 12T Pro

 

Xiaomi 12T Pro

 

Лучший Android-смартфон 2023 года в соотношении цена/качество – это Xiaomi 12 T Pro, ставший обладателем 6.67-дюймового AMOLE-экрана с разрешением 1220x2712 пикселей и частотой обновления 120 Гц. «Сердцем» аппарата является тот же флагманский чип Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. В связке с 8 или 12 ГБ оперативной памяти это точно гарантирует отличную производительность.

 

Основная камера мощного смартфона на 200 Мп подходит для создания очень детализированных фотоснимков. В дополнение идет 8-мегапиксельный ультраширик и 2-мегапиксельный макро. Опять же у нас стандартная емкость батареи – 5000 мАч, а вот мощность зарядки – целых 120 Вт.

 

Плюсы:

  • AMOLED-экран с высоким разрешением;
  • флагманский процессор Snapdragon 8+ Gen 1;
  • отличная основная камера;
  • запись видео в 8K@24fps;
  • мощность зарядки 120 Вт.

 

Минусы:

  • нельзя установить карту памяти;
  • бесполезный 2-мегапиксельный объектив.

 

Xiaomi 12T Pro

Лучшие смартфоны премиум-класса

Осталось рассмотреть четыре телефона из премиум-сегмента. Это топовые флагманы с крутыми характеристиками. Такие смартфоны оснащены лучшими дисплеями, лучшими камерами и процессорами. Соответственно, цена на них тоже достаточно высока.

 

Xiaomi 13 Ultra

 

Xiaomi 13 Ultra

 

Этот премиальный смартфон имеет 6.73-дюймовый экран LTPO AMOLED с пиковой яркостью 2600 нит и разрешением 1440x3200 пикселей. Дисплей защищен закаленным стеклом Gorilla Glass Victus+. За производительность отвечает мощный Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Максимальная модификация идет на 16 ГБ оперативной и 1 ТБ постоянной памяти.

 

Основная камера Xiaomi 13 Ultra является одной из лучших среди флагманских смартфонов. Здесь у нас четыре сенсора по 50 Мп – основной, перископный телефото, стандартный телефото и ультраширокоугольный. Фронталка на 32 Мп тоже крутая.

 

С автономностью все хорошо. Аккумулятор на 5000 мАч поддерживает 90-ваттную проводную, 50-ваттную беспроводную и 10-ваттную обратную зарядку.

 

Плюсы:

  • очень яркий и качественный дисплей;
  • процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2;
  • отличные камеры;
  • качественный стереозвук;
  • есть беспроводная зарядка.

 

Минусы:

  • большие габариты;
  • специфический дизайн.

 

Xiaomi 13 Ultra

 

Oppo Find X6 Pro

 

Oppo Find X6 Pro

 

Недавняя новинка от Oppo получила 6.82-дюймовый LTPO AMOLED-экран со следующими параметрами: разрешение 1440x3168 пикселей, частота обновления 120 Гц, пиковая яркость 2500 нит. Корпус стеклянный, имеется покрытие из экокожи. На передней панели есть стекло Gorilla Glass Victus 2.

 

В хорошем смартфоне премиум-класса установлен самый крутой на данный момент процессор – Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Оперативной памяти 12/16 ГБ, постоянной – 256/512 ГБ. Основная камера идет с главным 50-мегапиксельным сенсором, 50-мегапиксельным перископическим телевиком и 50-мегапиксельным ультрашириком. Качество фото и видео отличное.

 

Oppo Find X6 Pro оснащен батареей на 5000 мАч, а также проводной зарядкой на 100 Вт, беспроводной на 50 Вт и реверсивной на 10 Вт.

 

Плюсы:

  • отличный экран;
  • топовое железо;
  • прошивка ColorOS 13.1;
  • до 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ;
  • отличная тройная камера;
  • 100-ваттная проводная и 50-ваттная беспроводная зарядка.

 

Минусы:

  • большой вес;
  • нет записи видео в 8K.

 

Oppo Find X6 Pro

 

Huawei P60 Pro

 

Huawei P60 Pro

 

Huawei P60 Pro стал владельцем LTPO OLED-экрана разрешением 1220x2700 пикселей. В нем также заявлена влагозащита IP68, а экран защищен стеклом Kunlun Glass. Телефон работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 4G. Европейская версия смартфона работает под управлением операционной системы EMUI 13.1.

 

Основная камера состоит из трех модулей – основной и телефото по 48 Мп и сверхширокоугольный 13-мегапиксельный. Батарея идет на 4815 мАч, проводная зарядка с мощностью 88 Вт, беспроводная – 50 Вт.

 

Плюсы:

  • привлекательный дизайн;
  • экран отличного качества;
  • хорошая основная камера;
  • проводная зарядка на 88 Вт.

 

Минусы:

  • видео нельзя записать в 8K;
  • небольшое разрешение фронтальной камеры;
  • процессор Snapdragon 8+ Gen 1 4G слабее, чем Snapdragon 8 Gen 2 у конкурентов.

 

Huawei P60 Pro

 

Samsung Galaxy S23+

 

Samsung Galaxy S23+

 

Лучший флагманский смартфон 2023 по всем параметрам – на наш взгляд, модель Galaxy S23+. Она имеет матрицу Dynamic AMOLED 2X, диагональ экрана составляет 6.6 дюйма. Есть влагозащита IP68, а на экране наклеено стекло Gorilla Glass Victus 2. В смартфоне установлен чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, который мы уже видели в других премиум-устройствах.

 

Тройная камера оснащена основным сенсором на 50 Мп, телефото на 10 Мп и ультрашириком на 12 Мп. Фронтальная камера на 12 Мп – такого разрешения может показаться недостаточно, но селфи получаются более чем неплохие. Емкость батареи – 4200 мАч, мощность проводной зарядки – 45 Вт, а беспроводной – 15 Вт.

 

Плюсы:

  • экран Dynamic AMOLED 2X;
  • крутой процессор Snapdragon 8 Gen 2;
  • отличная основная камера;
  • 512 ГБ постоянной памяти.

 

Минусы:

  • всего 8 ГБ оперативной памяти;
  • небольшая мощность беспроводной зарядки;
  • нет записи видео в 8K.

 

Samsung Galaxy S23+

Сервисы для сравнения лучших смартфонов

Как видим, выбор моделей достаточно велик, и сразу определить нужный телефон затруднительно. Для облегчения этой задачи рекомендуем воспользоваться специальными сайтами, которые помогут сравнить характеристики смартфонов.

 

Наша однозначная рекомендация – это сервис GSMarena , на котором вы можете найти практически все телефоны, представленные на технологическом рынке. Есть удобная классификация по производителям: достаточно выбрать название бренда, чтобы просмотреть все выпущенные им устройства.

 

Сайт GSMarena

 

Под каждым смартфоном есть табличка с подробными техническими характеристиками. Все параметры прописаны до мелочей – вы можете узнать цену девайса, сколько баллов он набирает в синтетических тестах, а также сравнить интересующие вас модели.

 

Зачем нужен сервис GSMarena

 

Одновременно можно сравнить три телефона. Если не хотите просматривать все характеристики, просто нажмите на соответствующую кнопку – и в сравнительной таблице отобразятся только те параметры, которые отличаются.

 

Еще один полезный сайт – Nanoreview.net . Основной упор на этом сервисе делается на производительности. Есть как стандартное сравнение характеристик разных смартфонов, так и более детальное сравнение процессоров. Например, Snapdragon 888 против Snapdragon 8 Gen 2. Вы сможете узнать, какой чип выпущен раньше, у какого лучше обработка графики, более высокая тактовая частота и т.д.

 

Сайт Nanoreview

Какой смартфон лучше выбрать в 2023 году

Подведем итоги и определим, для каких целей какой телефон подходит. Несмотря на то, что в нашем рейтинге задействованы только самые лучшие смартфоны, у них все равно есть слабые места – это может быть камера, экран, процессор. Какое-то мобильное устройство лучше по железу, какое-то – по дизайну и дисплею. Поэтому необходимо четко понимать, для каких целей вы приобретаете девайс и какие задачи для вас в приоритете.

 

Лучшие смартфоны 2023 года


 1. Если говорить о младшем флагмане, то это однозначно realme GT Neo 5 . В этом смартфоне сбалансированы все характеристики – AMOLED-экран с частотой обновления 144 Гц и высоким разрешением, процессор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, интерфейс Realme UI 4.0, крутая основная камера, мощная 150-ваттная зарядка. Цена этой модели составляет около 400 долларов, и за эти деньги это отличный аппарат среднего класса.

 

2. Из флагманов по умеренной цене следует обратить внимание на Google Pixel 7 . Также мы рекомендуем именно эту модель, если вам важны длительные обновления и максимально стабильная работа интерфейса. Ну и, конечно, крутая камера. Все это сильные стороны Пикселя 7.

 

3. Из ударопрочных девайсов советуем Doogee V Max . Здесь и хороший среднеуровневый процессор, и огромный аккумулятор, и приличные камеры.

 

4. Нужен стильный и сбалансированный аппарат со стабильной оболочкой и длительной поддержкой производителя? Конечно, это Samsung Galaxy A 54 c Super AMOLED экраном, процессором Exynos 1380 и тройной камерой.

 

5. Геймерам можем порекомендовать Oppo Find X6 Pro . Благодаря процессору Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и оперативной памяти 12/16 ГБ, этот смартфон легко справляется со всеми ресурсоемкими игрушками. При этом нет чрезмерного нагрева и сильного тротлинга, а это, напомним, частая проблема флагманов. Также этот смартфон занимает второе место в рейтинге камерофонов DxOMark.

 

6. А вот первое место среди камерофонов досталось Huawei P60 Pro , поэтому его можно считать самым лучшим из подборки, если подбираете аппарат для фото- и видеосъемки, это мобильное устройство подходит идеально. Если интересует общий баланс, вероятно, понравится Samsung S 23+ .

 

На этом все у нас. Обязательно напишите в комментариях, какой телефон из сегодняшнего рейтинга заинтересовал вас больше всего.

Автор: Аліна Нікітіна Дата публикации: 24.05.2023
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