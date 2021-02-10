Пучеглазый iPhone 15 Pro с титановым корпусом

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Новые качественные рендеры iPhone 15 Pro

Известное издание 9to5mac, специализирующееся на новостях о компании Apple, опубликовало новую порцию качественных рендеров, учитывающих всю имеющуюся на сегодня инсайдерскую информацию относительно iPhone 15 Pro.

Несмотря на то, что до анонса новых смартфонов еще 5 месяцев мы уже имеем достаточно много подробностей об их характеристиках и внешнем виде. В этом году отличий будет много.

iPhone 15 Pro получит рамку из титана, которая будет закруглена по краям. Таким образом, купертиновцы улучшат эргономику, обновят внешний вид и смогут сделать смартфон немного легче. Также значительно тоньше станут и рамки вокруг дисплея.

В новом поколении они станут в ширину 1,55 мм вместо 2,1 мм в iPhone 14 Pro. И если в цифрах уменьшение может показаться незначительным, то картинка со сравнением для наглядности.

В результате более тонкой рамки уменьшились и габариты: 146,47 x 70,57 x 8,24 мм против 147,46 x 71,45 x 7,84 мм в iPhone 14 Pro

Камеры тоже сменили, и если расположение оставили без изменений, то выступ из корпуса еще увеличился. Такое впечатление, что за год зрение у смартфонов упало еще на пару диоптров и теперь ему нужны очки с линзами по толще.

Давление регулирующих органов все же заставило компанию наконец-то избавиться от устаревшего разъема Lightning и установить универсальный USB-C.

Еще из значительных изменений можно отметить сенсорные кнопки громкости и отказ от ползунка переключения режимов, теперь он станет кнопкой. Нажатие, скорее всего, будет симулироваться с помощью taptic engine.

На нескольких рендерах нам показали новый темно-красный цвет, который придет на замену фиолетового.

В итоге можно сказать, что в этом году действительно будет немало причин сменить айфон на новый.

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Источник: 9to5mac