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Пучеглазый iPhone 15 Pro с титановым корпусом

08.04.2023 122 0

Новые качественные рендеры iPhone 15 Pro

Известное издание 9to5mac, специализирующееся на новостях о компании Apple, опубликовало новую порцию качественных рендеров, учитывающих всю имеющуюся на сегодня инсайдерскую информацию относительно iPhone 15 Pro.

 

Пучеглазый iPhone 15 Pro с титановым корпусом – фото 1

 

Несмотря на то, что до анонса новых смартфонов еще 5 месяцев мы уже имеем достаточно много подробностей об их характеристиках и внешнем виде. В этом году отличий будет много.

 

Пучеглазый iPhone 15 Pro с титановым корпусом – фото 2

 

iPhone 15 Pro получит рамку из титана, которая будет закруглена по краям. Таким образом, купертиновцы улучшат эргономику, обновят внешний вид и смогут сделать смартфон немного легче. Также значительно тоньше станут и рамки вокруг дисплея.

 

Пучеглазый iPhone 15 Pro с титановым корпусом – фото 3

 

В новом поколении они станут в ширину 1,55 мм вместо 2,1 мм в iPhone 14 Pro. И если в цифрах уменьшение может показаться незначительным, то картинка со сравнением для наглядности.

 

Пучеглазый iPhone 15 Pro с титановым корпусом – фото 4

 

В результате более тонкой рамки уменьшились и габариты: 146,47 x 70,57 x 8,24 мм против 147,46 x 71,45 x 7,84 мм в iPhone 14 Pro

 

Камеры тоже сменили, и если расположение оставили без изменений, то выступ из корпуса еще увеличился. Такое впечатление, что за год зрение у смартфонов упало еще на пару диоптров и теперь ему нужны очки с линзами по толще.

 

 

Давление регулирующих органов все же заставило компанию наконец-то избавиться от устаревшего разъема Lightning и установить универсальный USB-C.

 

Пучеглазый iPhone 15 Pro с титановым корпусом – фото 5

 

Еще из значительных изменений можно отметить сенсорные кнопки громкости и отказ от ползунка переключения режимов, теперь он станет кнопкой. Нажатие, скорее всего, будет симулироваться с помощью taptic engine.

 

Пучеглазый iPhone 15 Pro с титановым корпусом – фото 6

 

На нескольких рендерах нам показали новый темно-красный цвет, который придет на замену фиолетового.

 

iphone_15_pro

 

В итоге можно сказать, что в этом году действительно будет немало причин сменить айфон на новый.

 

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Источник: 9to5mac

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 08.04.2023

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Пучеглазый iPhone 15 Pro с титановым корпусом