Человекоподобные работы с ChatGPT совсем скоро будут среди нас: все подробности

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Ну что, друзья, роботы-гуманоиды уже скоро будут среди нас! Первый такой робот под названием Figure-1 находится на стадии активной разработки, и его уже показали в сети. Над созданием этого работы трудится известная компания Open AI, которой принадлежит технология искусственного интеллекта ChatGPT. Именно на основе этой системы работает робот Figure-1.

Человекоподобные работы с ChatGPT совсем скоро будут среди нас﻿

Open AI занимается разработкой человекоподобного робота не самостоятельно: компания заключила соглашение со стартапом Figure AI, а сама идея создания первого робота общего назначения принадлежит предпринимателю Бретту Адкоку.

К проекту присоединилась не только Open AI, но и всемирно известные компании, такие как NVIDIA, Intel, Microsoft, Tesla, Google Deep Mind, Archer Aviation и Boston Dynamics. К финансированию было привлечено $675 млн при оценке в $2,6 млрд. Вы вообще представляете, какой это размах проекта? И свои плоды он уже принес.

В октябре 2023 года робот Figure-1 был продемонстрирован во время выполнения различных базовых задач, а в январе уже в этом году был подписан первый коммерческий контракт на использование робота на автомобильном заводе BWM в штате Северная Каролина.

На днях появилось новое видео, на котором Figure-1 ведет диалог с человеком, отвечает на задаваемые вопросы, анализирует окружающее пространство и выполняет команды. И все это в режиме реального времени: просто такой себе осознанный разговор с машиной.

Это дает нам понять, что уже в ближайшее время этих роботов станет гораздо больше, и они действительно будут выполнять какие-то полезные задачи на производстве и в других местах, где не хватает людей.

Создатели проекта надеются, что благодаря этим машинам удастся устранить дефицит работников на опасных и неблагоприятных работах.

Будем и дальше наблюдать за развитием проекта Figure-1. А как вы относитесь к разработке человекоподобных роботов?

Видео в TikTok на эту тему смотрите по ссылке