Магазин Ringoo – безграничный мир смартфонов и гаджетов, скидки и промоакции

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Магазин Ringoo предлагает смартфоны, аксессуары для них, а также широкий перечень современных гаджетов, бытовой техники, автотоваров и даже электрические транспортные средства. Удобный каталог сайта содержит множество выгодных предложений с большими скидками. Посетить интернет магазин Ringoo можно в сети или во время визита в один из филиалов в Киеве, Одессе и Львове.



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Каталог сайта Ringoo действительно удобен и информативен. Устройства и аксессуары распределены по категориям и подкатегориям с удобным доступом к каждому пункту без лишних нажатий. В нем представлены:

Телефоны и смартфоны – кроме самих устройств, категория содержит разветвленный раздел аксессуаров, в котором есть чехлы, защитное стекло и пленки, подставки для смартфонов и стартовые пакеты мобильных операторов.

– кроме самих устройств, категория содержит разветвленный раздел аксессуаров, в котором есть чехлы, защитное стекло и пленки, подставки для смартфонов и стартовые пакеты мобильных операторов. Ноутбуки, ПК и планшеты – настольные и портативные компьютеры, планшеты и электронные ридеры, множество аксессуаров к ним, внешняя периферия и комплектующие. В разделе можно найти все необходимое от сумки для ноутбука или мышки до видеокарты или корпуса ПК.

– настольные и портативные компьютеры, планшеты и электронные ридеры, множество аксессуаров к ним, внешняя периферия и комплектующие. В разделе можно найти все необходимое от сумки для ноутбука или мышки до видеокарты или корпуса ПК. Телевизоры и мультимедиа – кроме телевизора и проектора можно приобрести кронштейн для закрепления на стене, приставку смарт ТВ и дополнительные аксессуары.

– кроме телевизора и проектора можно приобрести кронштейн для закрепления на стене, приставку смарт ТВ и дополнительные аксессуары. Гаджеты – в категории можно найти квадрокоптер и дрон, экшн-камеру, системы видеонаблюдения, смарт-часы, фотоаппарат, роутер Wi-Fi и рацию.

– в категории можно найти квадрокоптер и дрон, экшн-камеру, системы видеонаблюдения, смарт-часы, фотоаппарат, роутер Wi-Fi и рацию. Аудио – в Ringoo можно купить беспроводные и обычные наушники, Blutooth-гарнитуры, портативные колонки, MP3-плееры, саундбары, акустику для ПК, домашние кинотеатры и усилители звука.

– в Ringoo можно купить беспроводные и обычные наушники, Blutooth-гарнитуры, портативные колонки, MP3-плееры, саундбары, акустику для ПК, домашние кинотеатры и усилители звука. Зона игр – этот раздел представляет игровые консоли и игры, геймпады, клавиатуры, кресла и гарнитуры.

– этот раздел представляет игровые консоли и игры, геймпады, клавиатуры, кресла и гарнитуры. Аксессуары – множество удобных дополнительных удобств для всех гаджетов и средств питания устройств, в том числе павербанки, зарядные станции, солнечные панели источника бесперебойного питания.

– множество удобных дополнительных удобств для всех гаджетов и средств питания устройств, в том числе павербанки, зарядные станции, солнечные панели источника бесперебойного питания. Бытовая техника – все, что нужно для дома: кухня, климатическая техника, большие устройства, освещение и электричество.

– все, что нужно для дома: кухня, климатическая техника, большие устройства, освещение и электричество. Красота и здоровье – аксессуары для фитнеса или сна, ухода за телом, волосами, косметическими принадлежностями.

– аксессуары для фитнеса или сна, ухода за телом, волосами, косметическими принадлежностями. Автотовары – гаджеты для автомобиля, от ароматизаторов и держателей для смартфонов до видеорегистраторов и компрессоров.

– гаджеты для автомобиля, от ароматизаторов и держателей для смартфонов до видеорегистраторов и компрессоров. Персональный транспорт – гироборды, электровелосипеды, самокаты и скутеры, велосипеды и снаряжение к ним.







Как купить смартфон недорого и получить заказ

Магазин Ringoo предоставляет существенные скидки и устраивает промо-акции, которые позволят недорого приобрести смартфон или другое устройство. Доставка заказов производится с помощью Новой Почты и iPOST. Возможен самовывоз из торговой точки Ringoo, а также с точек выдачи Lifecell, Kyivstar и Vodafone. Оплатить заказ можно картой, наличными или как юридическое лицо. Станьте постоянным клиентом и получите бонусы программы лояльности Ringoo.