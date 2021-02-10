Масштабное обновление Instagram: впервые в истории 25 новых фильтров, инструменты на основе ИИ, больше возможностей для создателей

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Instagram﻿ пытается быть фоторедактором

Instagram добавил в свои функции несколько инструментов и впервые за все время существования обновил ассортимент пресетов обработки изображений. Издание The Verge насчитало 25 новых фильтров в приложении для iOS.

«От точного цветового редактирования до новых выразительных стилей, обновления упрощают эксперименты с разными видами публикаций», — говорится в сообщении в блоге Meta. Интенсивность фильтра можно регулировать с помощью ползунка. Впервые некоторые фильтры вносят значительные изменения в исходные изображения, а не просто изменяют цвет и тон.

Такие фильтры, как утечка цвета и размытие масштаба, направлены на замену инструментов VSCO, Picsart и других программ. Instagram пытается добавить больше опций, чтобы вам не нужно было обращаться к другим приложениям для редактирования изображений.

Вот полный список новых фильтров для iOS: Fade, Fade warm, Fade cool, Simple, Simple warm, Simple cool, Boost, Boost warm, Boost cool, Graphite, Hyper, Rosy, Emerald, Midnight, Grainy, Gritty, Halo, Color leak, Soft light, Zoom blur, Handheld, Moiré, Lo-res, Wide angle, Wavy.﻿

Среди обновлений также есть несколько улучшений для Reels. Instagram тестирует возможность масштабирования, обрезки и вращения клипов, и вскоре добавит кнопки отмены и повторения. «Мы также добавляем 10 новых английских голосов для преобразования текста в речь на выбор, доступных в отдельных странах», – сообщила компания. Добавлены несколько новых шрифтов с усиленными контурами для лучшей читабельности.



Instagram тестирует возможность создавать наклейки из ваших собственных фотографий и видео в локальной папке или из найденных в Instagram. Компания утверждает, что эта функция использует ИИ-модель Segment Anything AI, хотя нет информации о том, как она используется.



Другие изменения включают упрощенный просмотр черновиков, более быстрый доступ к странице аудио в Reels и больше данных для создателей контента. «В ближайшие месяцы мы разворачиваем возможность для создателей видеть, сколько людей ежесекундно смотрят их ролики».﻿

Источники: Instagram, The﻿ Verge