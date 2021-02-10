Material You для всех устройств с Android 12. За неповиновение накажут

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Google ради унификации интерфейса Android-устройств навязывает Material You

Функция Material You, которая была эксклюзивом для Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro, вскоре может стать обязательной для всех устройств под управлением Android 12. Как сообщает издание Androidpolice, Google может потребовать, чтобы все скины и сборки Android 12 включали поддержку динамических тем — самостоятельно разработанное решение или платформу Google Monet — если производители хотят претендовать на сертификацию Google Mobile Services (GMS).

Те OEM-производители, которые не выполнят это требование, могут не иметь права на использование GMS — основного компонента, необходимого для работы нескольких приложений Google. Другими словами, они окажутся в роли Huawei и лишатся доступа к Google-сервисам.

Движок Monet от Google поддерживает динамическую систему цветовых тем Android 12, предлагая 5 тонов для применения в пользовательском интерфейсе и в поддерживаемых приложениях. На данный момент нет ясности, будет ли поисковый гигант требовать поддержку всех предлагаемых Android 12 тонов, или же OEM-производители и сами пользователи смогут выбрать самостоятельно основные цвета.

Примечательно, что некоторые OEM-производители уже внедрили свои решения. Так, One UI 4 от Samsung уже включает динамический движок тем, а MIUI 13 от Xiaomi также предлагает это новшество. Известно, что Google дала производителям электроники один месяц для внедрения динамических тем Material You — до 14 марта. Т.е. все устройства, выпущенные после этой даты с Android 12 должны предлагать функцию динамических тем.

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Источник: androidpolice