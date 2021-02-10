Будущие разработки поразят тебя Apple: компания готова самостоятельно разрабатывать компоненты - Марк Гурман

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Серьезные планы компании

Apple привыкла делать лучшие девайсы за много денег, поэтому постоянно в этом усовершенствуется. В этом году мы уже увидели достаточно удачную разработку 3-нм чипа и что будет дальше?

Стало известно, что Apple больше не хочет полагаться на свою цепочку снабжения компонентов для своих устройств, а желает разрабатывать компоненты самостоятельно, ведь это даст ей больше контроля над производством. Apple также надеется прекратить платить главному конкуренту iPhone, такому как Samsung, и хотела бы прекратить сотрудничество с Qualcomm, предоставляющим модемные чипы.

Марк Гурман из Bloomberg составил список некоторых проектов, над которыми сейчас работает Apple. Одним из них является чип модема 5G, который Apple сначала надеялась подготовить вовремя к линейке iPhone 15 в этом году. Из-за проблем, возникших у Apple с этим проектом, компания была вынуждена возобновить сотрудничество с Qualcomm и продлить срок действия договора до 2026 года, но как заявляет Гурман, чипы, скорее всего, будут готовы только к 2027 году.

Другие детали, для которых Apple разрабатывает внутренние версии, включают комбинированный чип Wi-Fi и Bluetooth, который заменит закупаемые в Broadcom компоненты. Apple надеялась, что этот компонент будет готов вовремя для iPhone 17 в 2025 году, но этот проект сталкивается с задержками.

Некоторое время назад мы уже писали о микро-светодиодных дисплеях – это также один из желаемых проектов компании. В мае прошлого года в сообщении японского информационного агентства Nikkei отмечалось, что за последнее десятилетие Apple потратила на эту технологию более 1 миллиарда долларов. Ожидается, что первым устройством, в котором будет использован микро-светодиодный дисплей Apple, станет Apple Watch.

Один из источников Nikkei, видевший примеры микро-светодиодных дисплеев Apple, заявил: "Конечный план Apple состоит в том, чтобы внедрить эти технологии в iPhone, который является ее ключевым источником дохода и имеет гораздо больший объем, чтобы оправдать инвестиции в течение многих лет" .

Ранее в этом месяце появились разговоры о том, что Apple разрабатывает свой дизайн аккумуляторов, чтобы помочь производить компоненты, которые будут использоваться для питания продуктов компании после 2025 года. Ранее, в 2019 году, уже были разговоры о том, что Apple разрабатывает собственные конструкции аккумуляторов, но, как отметил Гурман, в настоящее время для Apple это немного призрачная перспектива.

Считается, что Apple тоже думает о разработке собственных сенсоров для камер. Компания действительно оказывает большое сопротивление возможности камер своего смартфона, и сейчас она полагается на компанию Sony, которая считается лучшей в этом бизнесе. Поэтому для внедрения собственных сенсоров, Apple должна убедиться, что они будут лучше аналогов от Sony.

Еще один долговременный проект, над которым работает Apple, – это неинвазивный мониторинг уровня глюкозы в крови для Apple Watch. Эта функция, если ее правильно внедрить, позволит инсулинозависимым диабетикам определять свою дозу инсулина без болезненного забора крови ланцетом и нанесения ее на дорогостоящую тест-полоску. Хотя эта функция и станет полезной, но все равно это не будет правдивым методом измерения, она позволит предупредить опасные состояния, как это делают другие функции часов компании.

Хотя Apple стремится разработать эти компоненты, ей все равно нужно будет найти компанию, которая занималась бы их производством. Это сродни тому, как Apple ежегодно разрабатывает процессор серии A для iPhone, но все равно полагается на TSMC в производстве чипсетов. Разрабатывая собственные компоненты, Apple может добавить некоторые функции, которые она не может получить, покупая готовые детали.

Источник: bloomberg