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По слухам, Apple работает над микро-светодиодным дисплеем для Apple Watch и планирует выпустить часы в конце 2025 года.

03.10.2023 112 0

Действительно что-то новое

По слухам, Apple Watch может стать первым продуктом, который получит новый дисплей – и аналитик Джефф Пу из Haitong Tech заявил в своем последнем отчете, что это все еще так. По его словам, первые Apple Watch с микро-светодиодным дисплеем должны выйти в конце 2025 года.

 

apple watch

 

Пу, имеющий источники в цепочке поставок Apple, подчеркнул, что многие компании исследуют технологию микро-светодиодов из-за ее преимущества над текущими технологиями дисплеев. К ним относятся большая прозрачность, более высокая насыщенность цветов, лучшие углы обзора, более высокая яркость, меньшее энергопотребление и более длительный срок службы. Однако это имеет высокую цену.

 

Микро-светодиодные дисплеи намного дороже LCD, OLED или даже мини-светодиодные (которые Apple использует в настоящее время в iPad Pro и MacBook Pro). Из-за этого массовое производство устройств с микро-светодиодными дисплеями пока невозможно, поэтому микро-светодиодные дисплеи используются только в дорогих телевизорах.

 

Но уже через несколько лет Apple планирует выпустить свое первое устройство с микро-светодиодным дисплеем. И, как и другие источники, Пу утверждает, что Apple Watch станет первым устройством по новой технологии. Несколько месяцев назад компания TrendForce сообщила, что Apple Watch Ultra 2026 станет первыми часами с микро-светодиодным дисплеем.

 

app

 

В своем отчете аналитик упоминал, что Apple Watch с микро-светодиодным дисплеем ожидается выпустить "уже в конце 2025 года". Конечно, все еще существует огромная вероятность, что технология будет перенесена на модели 2026 года.

 

Компания Apple также работает над значительным обновлением дизайна Apple Watch, которое планируется представить в следующем году, когда исполнится 10 лет с момента анонса первого Apple Watch.

 

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Источник: 9to5mac

Автор: Неля Самсон Дата публикации: 03.10.2023
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По слухам, Apple работает над микро-светодиодным дисплеем для Apple Watch и планирует выпустить часы в конце 2025 года.