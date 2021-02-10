MediaTek чипмейкер номер один в мире

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Третий квартал подряд MediaTek становится лидером на рынке чипов приложений (AP) для смартфонов

Раньше с мобильными процессорами как было — Qualcomm рулит, а MediaTek — лузер, чьи чипы достойны быть внутри китайского хлама. Но за последний год ландшафт рынка однокристальных систем серьезно изменился. Kirin «слили» усилиями США, Samsung планирует впечатлить чем-то эдаким вместе с AMD, а MediaTek «сделал» Qualcomm.

Аналитики Counterpoint проанализировали рынок чипов приложений (Application Processor, AP) для смартфонов за первый квартал нынешнего года и пришли к выводу, что лидером на нем остается MediaTek. Тайваньская компания продолжает удерживать первое место в табеле рангов крупнейших чипмейкеров на протяжении последних трех кварталов и контролирует 35% рынка систем на чипе. Годовой прирост составил 11%.

На втором месте с долей 29% оказалась Qualcomm и это на 2% меньше, чем годом ранее. Предсказуемо, что неудачником стала HiSilicon, чья доля за год сократилась на 7% и по итогам первого квартала нынешнего года она контролирует 5% рынка чипов. Сумела попасть в тройку лидеров Apple, чья доля теперь составляет 17% против 14% годом ранее.

Ровненько, без каких-либо падений и взлетов идет UNISOC (5%), а вот доля Samsung начала существенно схлопываться. Если еще год назад ее доля на рынке чипов для смартфонов была 14%, то за первые три месяца нынешнего года она сократилась до 9%.

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Источник: Counterpoint