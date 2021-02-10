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MediaTek Dimensity 9300 – 8 мощных ядер, память LPDDR5T, +15-25% производительности, +50% энергоэффективности

30.08.2023 124 1

Изменение архитектуры может стать действительно революционным
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MediaTek планирует представить свою последнюю флагманскую мобильную платформу Dimensity 9300 в этом году. Процессор будет полностью состоять из крупных производительных ядер – радикальный отход от традиций конструирования флагманских чипов для Android.

 

MediaTek Dimensity 9300


Процессор Dimensity 9300 спроектирован по новаторской архитектуре 4+4: четырех мегаядра Cortex-X4 и четырех производительных ядра Cortex-A720. Это сочетание вычислительной мощности дополняется интеграцией графического процессора Immortalis G720, передового предложения Arm, обещающего значительные достижения как в производительности, так и в энергоэффективности.


По сравнению с предшественником, графическому процессору Dimensity 9300 удалось сократить энергопотребление на 25% в ежедневных сценариях применения. Также MediaTek утверждает, что архитектура Dimensity 9300 потребляет на 50% меньше энергии по сравнению с Dimensity 9200 – и это с учетом роста производительности на 15% у ядер Cortex-X4. Такие показатели удалось достичь благодаря 4 нм техпроцессу TSMC и тщательной оптимизации архитектуры.

 

MediaTek Dimensity 9300


MediaTek Dimensity 9300 будет работать со сверхбыстрой памятью LPDDR5T от SK Hynix. Проверенные на платформе Dimensity 9300, эти модули памяти демонстрируют скорость 9,6 Гбит/с, что на 13% превышает показатель LPDDR5X.


Таким образом MediaTek Dimensity 9300 обещает значительное повышение общей производительности вместе с уничтожением потребления энергии и нагрева. Остается дождаться официальной презентации и проверить его работу в смартфонах в последующие годы.

 

Источник: Sparrowsnews , Weibo

Автор: Андрій Русанов Дата публикации: 30.08.2023
Комментарии
Всего комментариев: 1
 
 
Andrii 0
Круто якщо так, MediaTek Dimensity 9200+ вже вогінь
30.08.2023 19:23
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MediaTek Dimensity 9300 – 8 мощных ядер, память LPDDR5T, +15-25% производительности, +50% энергоэффективности