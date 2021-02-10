MediaTek готова продемонстрировать Wi-Fi 7

582

MediaTek хочет задавать тон в создании и распространении нового стандарта

Технология Wi-Fi 6E только набирает популярность на рынке, но производители уже готовят новый стандарт. Так, в январе на выставке CES 2022 чипмейкер MediaTek намерен показать широкой аудитории Wi-Fi 7. Вице-президент компании по маркетингу заявил о планах компании участвовать в разработке технологии Wi-Fi 7, стремлении стать лидером в этой области, чтобы «метавселенная стала нашей».

Стандарт Wi-Fi 7, известный как 802.11be, не только в 2,4 раза быстрее Wi-Fi 6E, но и предложит меньшую задержку и лучшую защиту от помех, создаваемыми соседними беспроводными сетями. На данный момент Wi-Fi Alliance еще только работает над протоколом стандартизации Wi-Fi 7 и нет точной даты, когда он может быть внедрен. В качестве ожидаемого времени утверждения нового стандарта назван второй квартал 2022 года.

Появление же первых устройств с поддержкой Wi-Fi 7 произойдет не ранее 2023 года, а то и в 2024 году. Разработкой нового стандарта занята и Huawei, обещая высокую пропускную способность. Ожидается, что Wi-Fi 7 предложит поддержку пропускной способности до 30 Гбит/с, а это почти втрое больше, чем у Wi-Fi 6.

Новый стандарт даст толчок для развития таких направлений как потоковая передача видео, онлайн-игры, видео- и голосовые конференции, Интернет вещей, интерактивная медицина, виртуальная и дополненная реальность.

﻿Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿

Источник: pcmag, sparronews