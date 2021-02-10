MediaTek рекордсмен и Qualcomm повержен

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MediaTek упрочил свое лидерство на рынке мобильных SoC

Аналитики Counterpoint Research изучили рынок мобильных процессоров второго квартала нынешнего года и пришли к выводу, что на позиции лидера прочно обосновалась компания MediaTek. И этот результат оказался рекордным для тайваньского чипмейкера. Впервые за свою историю он контролирует более 40% рынка мобильных чипов.

Эксперты пришли к выводу, что на долю MediaTek приходится 43% рынка процессоров, тогда как кварталом ранее этот показатель был на уровне 37%. А если сравнить с аналогичным периодом прошлого года, то успех тайваньской компании выглядит еще более впечатляющим, ведь годом ранее ее доля составляла 26%.

Второе место по итогам второго квартала нынешнего года досталось компании Qualcomm, на которую пришлось 28% рынка мобильных чипов и падение в годовом исчислении составило 4%. На третьей строчке оказалась Apple, чья доля составила 14%. Это аналогичный результат прошлого года, но и на 7% меньше, чем по итогам четвертого квартала прошлого года. Есть все основания говорить о том, что по итогам третьей и четвертой декады нынешнего года Apple упрочит свои позиции и ее доля вырастет на фоне старта продаж iPhone 13.

На четвертом месте оказалась UNISOC с 9% доли рынка и это на 5% больше, чем во втором квартале 2020 года. В топ-5 сумела попасть Samsung, на чипы которой пришлось всего 7% рынка, тогда как во втором квартале 2020 года этот показатель составлял 12%. Предсказуемо аутсайдером стала HiSilicon (Huawei), чья доля опустилась до отметки 3%, а годом ранее она была в пять раз больше — 16%.

Если же говорить о сегменте 5G-чипов (базовые диапазоны), то безусловным лидером второго квартала стал чипмейкер Qualcomm. Он контролирует 55% доли рынка, тогда как годом ранее этот показатель составлял 29%.

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Источник: notebookcheck