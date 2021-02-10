MediaTek в партнерстве с ARM и Tencent внедрят технологию трассировки лучей на мобильных устройствах

575

Выпущен первый комплект ПО для разработки игр с новой технологией

Трассировка лучей постепенно становится важнейшей составляющей игровой графики, моделирующей естественное поведение света. Технология позволяет получить близкое к реалистичному изображение даже в самых требовательных играх. В игровую индустрию она пришла с видеокартами NVIDIA серии RTX, представленными в августе 2018 года. Усилиями AMD и Samsung трассировка лучей доберется и до смартфонов с новым чипом Exynos 2200.

Логично, что конкуренты не хотят отставать в этом направлении. Чипмейкер MediaTek при поддержке ARM и Tencent представил первый набор инструментов SDK с трассировкой лучей на основе расширений Vulkan для мобильных устройств. О поддержке трассировки лучей (Ray Tracing) MediaTek сообщила еще в январе нынешнего года применительно к процессору Dimensity 1200 с графической подсистемой Mali-G77 MC9. На данном этапе технология работает на программном уровне, но в будущем она должна стать аппаратной.

Уже сейчас разработчики могут больше узнать о трассировке лучей и использовать технологию для улучшения игрового процесса с эффектом присутствия. Пакет SDK RT MediaTek использует конвейеры рендеринга Tencent и расширение Vulkan. Чипмейкер заявил, что сотрудничество с ARM и Tencent Games позволит внедрить передовую графическую технологию в серию мобильных платформ Dimensity.

Герайнт Норт, старший директор по экосистеме и инжинирингу подразделения Arm Terminal, заявил: «Будущие графические процессоры Mali значительно улучшат эффективность технологии трассировки лучей на мобильных устройствах за счет аппаратного ускорения. Сотрудничество Arm с MediaTek и Tencent Games в этой области упростит разработчикам изучение тех преимуществ, которые несет трассировка лучей мобильным играм, гарантируя, что контент с этой технологией может быть перенесен на кроссплатформенные устройства в различных экосистемах, что еще больше улучшит игровой опыт».

MediaTek в своем пресс-релизе заявила, что будет продолжать заниматься исследованиями и разработками в области графики, постоянно расширяя ключевые технологии игрового движка MediaTek HyperEngine, обеспечивая эффекты рендеринга игр. Стоит задача помочь разработчикам игр и производителям устройств, предложить реалистичную игровую графику и вывести ее на новый уровень.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿

Источник: mediatek