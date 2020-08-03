MediaTek вернется в большую игру на рынке чипов

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В последнее время о MediaTek все реже говорят, как об аутсайдере на рынке полупроводниковой продукции. Каким-то удивительным способом за год чипмейкеру удалось избавиться от имиджа догоняющего, по крайней мере, в сегменте чипов среднего класса. Компания сделала ставку на поддержку 5G и достойную производительность, которые воплощают в себе процессоры семейства Dimensity.

Пришло время триумфа MediaTek

И стратегия MediaTek оказалась рабочей и выигрышной. Так, по итогам второго квартала компании удалось прилично заработать и показать лучший результат за последние пять лет. Ожидается, что по итогам 2020 года на долю 4G-чипов MediaTek придется 30% всех поставленных платформ, а оставшиеся — это SoC с поддержкой сетей пятого поколения.

Похоже, что успехи на рынке придали MediaTek ускорение. На руку тайваньскому чипмейкеру сыграли и санкции США против Huawei, которые заставили последнюю искать альтернативу фирменным чипам производства TSMC. По слухам, MediaTek станет основным поставщиком 5G-процессоров для нужд Huawei. До конца нынешнего года доля тайваньских SoC в смартфонах этой компании должна составить 25%, а в следующем — внушительные 65-75%.

Более того, MediaTek замерена приступить к производству 5-нанометровых систем на чипе и в числе тех, кто получит топовую платформу значится Huawei P50. Если это предсказание сбудется, то в следующем году мы станем свидетелями возвращения тайваньского чипмейкера в сегмент флагманских чипов.

Источник: mydrivers