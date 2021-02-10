MediaTek установит GPU Nvidia во флагманском мобильном чипе

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Новый этап борьбы Nvidia и AMD

Новые слухи говорят о том, что MediaTek и Nvidia сотрудничают, чтобы включить графический процессор Nvidia в один из флагманских чипсетов MediaTek. Целью партнерства является улучшить не только устройства Android, но и ускорить развитие Windows на ARM (WOA).

Мы знаем, что Windows на ARM работает на многих чипсетах Snapdragon, но мы не можем сказать, что она обеспечивает стабильную работу.

Если интеграция графического процессора Nvidia в процессор MediaTek окажется успешной, это может улучшить будущее Windows на ARM. Первые чипы согласно истокам увидят свет в 2024 году.

Недавно MediaTek достигла значительных успехов в сфере процессоров, примером чего является чипсет MediaTek Dimensity 9200, конкурирующий с флагманскими чипсетами Snapdragon. Что касается GPU, остается интригующим вопрос о том, как MediaTek будет использовать технологию Nvidia.

Устройства под управлением Windows на ARM сталкиваются с проблемами стабильности и производительности. Процессоры не имеют достаточной мощности, а графический процессор несовместим со многими приложениями в версии Windows ARM.

Слухи утверждают, что партнерство MediaTek и Nvidia – это не одноразовая акция, Nvidia может анонсировать несколько различных графических процессоров для MediaTek как флагманских, среднего и начального уровня.

Надо отметить, что Nvidia уже предпринимала попытки выйти на рынок ARM процессоров со своими процессорами Tegra еще больше 10 лет назад. В то время они не приобрели достаточной популярности вследствие большого энергопотребления и плохой оптимизации.

AMD тоже провела эксперимент с адаптацией RDNA2 к Samsung Exynos 2200 для Galaxy S22 Ultra. Получилось лучше, чем у конкурентов, но все равно проблем с этим чипом было много. Но обе компании понимают, что рынок огромен и игнорировать его просто невозможно.

В ближайшее время мы увидим новый раунд противостояния двух гигантов индустрии производства графических адаптеров. Пишите в комментариях за кого вы болеете?

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Источник: digitimes