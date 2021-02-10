Meizu 20 это "красивейшие смартфоны в истории" - дизайнеры от скромности не умрут

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Meizu не перестает восхищаться своими будущими смартфонами Meizu 20

Смартфоны Meizu действительно всегда привлекали внимание своим дизайном. Когда китайские смартфоны начали активно завоевывать наш рынок перед покупателями, часто стоял выбор между более мощным внутри, но скрипучим пластиковым Xiaomi и красивым и собранным из премиум материалов аппаратов Meizu.

Качество сборки и даже дизайн коробки был гораздо лучше у смартфонов от Meizu. На новых рекламных постерах компания уделила особое внимание, потому что они не просто не отказались от такой стратегии, но и вывели это на новый уровень.

Компания утверждает что новые смартфоны Meizu 20 будут "самыми красивыми смартфонами в истории" и даже шутит по этому поводу привлекшее к работе над ними "Перфекционистов с Обсессивно-компульсивным расстройством" (кто не знает это люди панически боящиеся микробов грязи и беспорядка и максимально все упорядочивают).

Далее Meizu объясняет почему именно они считают свои смартфоны почти идеальными: корпус имеет идеальную балансировку веса 50:50, узкие симметричные рамки толщиной 1,57 мм и почти рекордное соотношение дисплея к корпусу в 93,95%. Также не забыли и о хорошем виде в профиль – батарея на 5000 мАч с 80-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядками уместилась в тонкий 7,8-мм корпус.

Использует только премиумные материалы, такие как стекло и сталь для боковой рамки, а также очень аккуратный блок камер без громоздких конструкций и минимально выступающий из корпуса. В общем, глядя на новые аппараты, я понимаю что такие громкие слова маркетологов имеют под собой жесткую подоплеку и визуально линейка Meizu 20 выглядит очень привлекательно.

Пишите в комментариях, а какой смартфон вы считаете самым красивым в истории?

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Источник: Weibo