Meizu 20 Pro – появились официальные рендеры, все же он красавец

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Meizu взяли все лучшее из двух миров

В интернете уже неоднократно появлялось изображение флагмана Meizu 20 Pro. Некоторые были обаятельны, некоторые просто шокирующие. К счастью все же правдивым оказался выглядящий, как на мой взгляд, очень красиво. Очень известный инсайдер Digital Chat Station опубликовал рендер финальной версии смартфона, а его инсайды обладают почти 100% достоверностью.

Согласно утечке, гаджет получит корпус в стиле iPhone 13 и iPhone 14. То есть устройство будет иметь плоские грани и дисплей без закруглений. Также гаджет оснастят минималистичной тройной камерой похожей по исполнению на Galaxy s23 . Различие в том, что вспышка у Meizu в фирменном стиле в виде кольца и расположена он четвертым элементом в ряду объективов. Также можно обратить внимание на невероятно тонкие рамки вокруг экрана, хотя китайцев уже не раз ловили на том, что на самом деле рамки гораздо толще, чем на рендерах.





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Что касается характеристик Meizu 20 Pro, то новинка получит топовый процессор Snapdragon 8 Gen 2 . Топовая однокристальная система получит оперативную память типа LPDDR5x. Также смартфон обзаведется накопителем UFS 4.0. Официальный постер говорит нам еще и о том, что модель получит новую версию двигателя машинного обучения и искусственного интеллекта OneMind 10. Аккумулятор с поддержкой быстрой зарядки на 80 Вт и основную камеру на основе сенсора от Sony IMX989 на 50 МП, как у Xiaomi 1 и Xiaomi 13 Pro . По информации инсайдера, релиз Meizu 20 Pro состоится в марте.

Источник: weibo