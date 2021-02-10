Meizu 20 Pro – появились официальные рендеры, все же он красавец
Meizu взяли все лучшее из двух миров
В интернете уже неоднократно появлялось изображение флагмана Meizu 20 Pro. Некоторые были обаятельны, некоторые просто шокирующие. К счастью все же правдивым оказался выглядящий, как на мой взгляд, очень красиво. Очень известный инсайдер Digital Chat Station опубликовал рендер финальной версии смартфона, а его инсайды обладают почти 100% достоверностью.
Согласно утечке, гаджет получит корпус в стиле iPhone 13 и iPhone 14. То есть устройство будет иметь плоские грани и дисплей без закруглений. Также гаджет оснастят минималистичной тройной камерой похожей по исполнению на Galaxy s23 . Различие в том, что вспышка у Meizu в фирменном стиле в виде кольца и расположена он четвертым элементом в ряду объективов. Также можно обратить внимание на невероятно тонкие рамки вокруг экрана, хотя китайцев уже не раз ловили на том, что на самом деле рамки гораздо толще, чем на рендерах.
Что касается характеристик Meizu 20 Pro, то новинка получит топовый процессор Snapdragon 8 Gen 2 . Топовая однокристальная система получит оперативную память типа LPDDR5x. Также смартфон обзаведется накопителем UFS 4.0. Официальный постер говорит нам еще и о том, что модель получит новую версию двигателя машинного обучения и искусственного интеллекта OneMind 10. Аккумулятор с поддержкой быстрой зарядки на 80 Вт и основную камеру на основе сенсора от Sony IMX989 на 50 МП, как у Xiaomi 1 и Xiaomi 13 Pro . По информации инсайдера, релиз Meizu 20 Pro состоится в марте.
Источник: weibo
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