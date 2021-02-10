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Meizu возвращается с новым флагманом

Нужно отдать Meizu должное: несмотря на то, что релиз флагманских Meizu 20 и 20 Pro состоится в ближайшее время, никто до сих пор не знает, каким именно будет дизайн новинки. Многочисленные слухи и концепты намекают на сходство с Samsung Galaxy, но до сих пор мы не видели ни схем, ни живых снимков. Вчера Weibo начал циркулировать якобы официальный плакат Meizu 20, однако однозначно утверждать, что он правдив пока рано. Если он достоверен, можно говорить о сочетании идей старших iPhone по боковым граням с оформлением камер Galaxy S23.





Между тем, обе модели прошли сертификацию в базе китайского регулятора. Одна из моделей (M391Q) поддерживает технологию связи UWB, поэтому, скорее всего, это Meizu 20 Pro. А значит M381Q является базовым Meizu 20. Анонс устройств ожидается в марте.

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Источник: Weibo