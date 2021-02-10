Meizu 20 и Meizu 20 Pro: живые фото и приятные подробности об отличиях

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Последние подробности линейки Meizu 20 перед официальной презентацией

До презентации новой флагманской линейки Meizu 20 осталось всего два дня. Что точно можно сказать, так это то, что компания смогла привлечь достаточно внимания к этому событию. Множество утечек, промо материалов, интрига со стадионом и многое другое.

Сегодня в сеть попали качественные живые фото, на которых можно окончательно увидеть внешний вид новинок, их размеры по сравнению друг с другом и отличия не только снаружи, но и в начинке.

На фото можно увидеть разницу в габаритах между моделями и приятно, что младшая версия действительно будет достаточно компактным смартфоном. Также можно увидеть, что рамки действительно узкие и в реальной жизни, а не только на рендерах, как любят делать китайские бренды. Одним из основных отличий аппаратов станут камеры: Meizu 20 Pro получит полноценный флагманский набор из трех 50 Мп модулей, а обычный Meizu 20 уже получит 50+16+5 Мп.

Вряд ли 16 Мп можно назвать затычкой, а вот модуль на 5 Мп – это уже игрушка. Также в результате меньших габаритов младшая модель получила батарею 4700 мАч с зарядкой на 80 Вт, а топа досталась на 5000 мАч + 80 Вт, да еще и скоростная беспроводная зарядка на 50 Вт. Для такого компактного корпуса батарея Meizu 20 действительно неплохая, можно было ожидать где-то около 4000 мАч.

Еще одно отличие – это разрешение дисплея. 2K у старшего и более дешевая FHD+ у младшего, хотя учитывая меньшую диагональ разница будет мало ощутима.

Также на фото можно увидеть как будет выглядеть Flyme 10. Честно говоря, на первый взгляд, это типичная китайская оболочка очень похожа на ту же MIUI 14. Конечно, будут какие-то фишки, но о них мы узнаем уже во время обзоров.

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Источник: weibo