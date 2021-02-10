Официально. Meizu готовит сразу три презентации на начало марта

408

Сегодня Meizu﻿ ничего нам не представила, но поделилась планами на начало марта

Как вчера было объявлено – сегодня Meizu кое-что нам представила. Компания поделилась своими планами анонса своих новинок на ближайшее будущее. Анонсирована неделя весенних премьер от Meizu. Если смотреть на постер, который Meizu выложила официально, то они растянули премьеры как минимум на три дня.

Первого марта запланирована премьера фильма «Эти 18 лет», который будет посвящен деятельности компании, её взлётам и падения. Хронометраж видео пока неизвестен.

Второго марта, на 14:30 по местному времени запланирована презентация новой версии Flyme 9. Событие довольно интересное, так как нам хотелось бы узнать не только, что нового в оболочке, а и то, как будут обстоять дела с глобальными версиями.

Ну и кульминация назначена предварительно на третье марта. Тогда мы должны увидеть смартфоны Meizu 18 и 18 Pro. На изображении два прямоугольных смартфона разных размеров. Интересно, что бросается в глаза другое соотношение экрана. Пока не ясно, это специальный намёк на изменение дизайна, или просто интригующий ход, на который не стоит ориентироваться.

Читать также: Слили характеристики Meizu 18: солидно, но не будоражат

Напомним, что 14 марта компания отмечает своё восемнадцатилетие. Именно это служит поводом для организации такой праздничной недели.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿

Источник: mydrivers.com﻿