Слили характеристики Meizu 18: солидно, но не будоражат

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Meizu 18 пророчат чип Snapdragon 870 и тройную камеру

Все чаще и чаще появляется повод говорить о компании Meizu. А все потому, что поводы напомнить о себе подкидывает сама компания и инсайдеры не бездействуют. Так, сегодня Meizu пообещала завтра раскрыть что-то интересное, а техно-шпионы слили в сеть скриншот с характеристиками Meizu 18.

Если предположить, что инсайдерские сведения верны, что Meizu 18 не будет в полной мере отвечать требованиям, каким должен быть настоящий флагман 2021 года. А все из-за аппаратной платформы. Самые-самые смартфоны нынешнего года должны нести на борту чип Snapdragon 888, а в случае с Meizu 18 предсказывают платформу Snapdragon 870.

Безусловно, и этот процессор выдает приличную производительность, которой хватит для любых задач, и не будь Snapdragon 888 его вполне бы именовали топовой платформой. Но из-за присутствия на рынке «царя горы» Snapdragon 870 принято считать субфлагманской платформой. И это при условии, что Snapdragon 888 склонен к перегреву и на фоне такой его «особенности» Snapdragon 870 выглядит предпочтительнее.

Среди прочих характеристик Meizu 18 упоминается 8 Гб оперативки, флеш-накопитель на 256 Гб, тройная камера 64 Мп + 12 Мп + 5 Мп, а также операционная система Android 11. Когда ждать анонс смартфона, точной информации нет. Возможно, завтра появится какая-то ясность и компания объявит дату его премьеры.

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Источник: gizmochina