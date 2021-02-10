Meta представила VR-гарнитуру Meta Quest 3 – вдвое более производительную, с большим разрешением и углом обзора

71

НОВАЯ ГАРНИТУРА ﻿Meta﻿, более качественная и производительная и все еще не слишком дорогая

На конференции Connect Meta представила Quest 3 гарнитуру виртуальной и дополненной реальности. Компания заявляет, что Meta Quest 3 в два раза производительнее предыдущей модели благодаря новому процессору Snapdragon XR2 Gen 2.



Разрешение Meta Quest 3 выросло на 30%, до 2064х2208 точек на каждый глаз и, 25 пикселей на градус. Горизонтальный угол обзора вырос с 97 до 110 градусов. Оперативной памяти стало на 2 ГБ больше – 8 ГБ против 6 ГБ у Quest 2, но это все еще не 12 ГБ, как у Quest Pro.





Контроллеры Touch Plus из комплекта Meta Quest 3 похожи на манипуляторы, с которыми поставляется топовая модель Quest Pro. Гарнитура автономно работает до 1,5 часа с требовательными приложениями и 2,9 часа в режиме просмотра видео. Через комплектную док-станцию или от комплектного БП на 18 Вт она полностью заряжается за 2,3 часа.



Meta Quest 3 будет доступна с 10 октября по цене $499 (128 ГБ) или $649 (512 ГБ). Бонусом во время заказа младшей версии будет игра Asgard's Wrath 2, старшая модель дополнительно получит 6 месяцев подписки на программу Meta Quest+.

Источники: Ars Technica , Meta