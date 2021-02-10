Meta вводит новые жесткие правила для подростковых аккаунтов Instagram и Facebook

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Важное обновление!

Meta снова сужает контент для подростков. В этот раз компания объявила о том, что будет скрывать вредоносный контент для подростковых аккаунтов в Instagram и Facebook. Компания подтвердила, что автоматически поместит все аккаунты подростков в "строгие настройки контроля" в обеих своих социальных сетях, Instagram и Facebook.

Обычно вредоносный контент не показывается подросткам, но новая функция призвана установить еще более жесткие нормы и скрывать такой контент, даже если он распространяется кем-то, за кем они следят.

Подростки, которые сейчас регистрируются в Instagram и Facebook, первые подпадают под новые правила. Позже и другие аккаунты начнут получать эти ограничения.

Еще одно важное изменение касается контента о самоубийстве, самоповреждении и расстройствах пищевого поведения. Хотя эти темы очень серьезны и требуют соответствующего отношения, Цель начнет скрывать соответствующие результаты, когда подростки будут искать эти конкретные сроки, а при попытке найти такой контент, подростки будут перенаправлены на профильные ресурсы.

Meta начнет посылать новые уведомления, которые будут поощрять подростков обновить свои настройки, чтобы сделать их более приватными. Если они выберут "Включить рекомендованные настройки", Meta автоматически изменит их настройки, чтобы ограничить круг лиц, которые могут репостить их контент, тегировать или упоминать их, а также включать их контент в ремиксы Reels Remixes. Кроме того, только подписчики смогут писать им сообщения.

Мы считаем, что это действительно крутое обновление, ведь мы как никто другой знаем, насколько много дезинформации, пропаганды и другого вредоносного контента в социальных сетях. А как вы относитесь к таким ограничениям?

Источник: meta