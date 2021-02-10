Xiaomi Mi 12 Ultra: каким будет хитовый флагманский смартфон?

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Xiaomi Mi 12 Ultra: чего ждать от флагмана

«Звезда обзоров» смартфон Ксиоми Ми 11 Ультра едва успел поступить в продажу за пределами локального рынка, как в сети появились первые сведения о его наследнике. По прогнозам, следующий телефон получит логичное название Mi 12 Ultra и станет хитом продаж практически сразу же после выхода.

Как и другие премиальные ксиоми смартфоны, новинка получит производительное «железо» и обновленное программное обеспечение.

Если гаджет будет работать на базе Snapdragon 888 Plus (именно этот чип ему «пророчат» инсайдеры), прирост производительности станет заметен невооруженным глазом.

Как и предыдущая версия, Mi 12 Ultra будет снабжен мощной системой охлаждения. Ее наличие в конфигурации смартфона просто необходимо, так как центральный процессор склонен к перегреву из-за рекордной продуктивности.

Автономность смартфона

Утечки указывают на высокую автономность мобильного телефона. С батареей на 6000 мАч он сможет побить предыдущие рекорды автономности, установленные фирменными флагманами. Точное время работы без подзарядки пока не рассекречено.

Известно, что аккумулятор будет поддерживать быструю зарядку. Максимальная допустимая мощность блока питания, используемого для подключения к электросети, — 120 Вт.

Дисплей

Мобильное устройство оснастят экраном с внушительными характеристиками:





Традиционное для «умных» мобильников соотношение сторон 16:9

Это самый удобный вариант для просмотра и создания контента. Частота обновления — 144 Гц

Смартфоны с такой герцовкой встречаются на рынке редко. Реалистичная цветопередача Цвета на экране обещают быть яркими, насыщенными и естественными

На тыльной панели (рядом с объективами основной камеры) будет дополнительный экран, как у умных часов Xiaomi. Его диагональ подрастет до 1,5”.

Дизайн

Переднюю панель телефона покроет большой безрамочный экран. Наличие выступов и «вырезов» на нем не предвидится. Передняя камера, скорее всего, будет спрятана под дисплеем. Благодаря этой особенности визуальные характеристики смартфона станут утонченнее и аккуратнее.

На задней панели — прямоугольный блок камер. Как у Ми 11 Ультра, он получит горизонтальную ориентацию. Его ширина будет немного меньшей, чем ширина самого смартфона.

О расцветках корпуса пока говорить рано. На рендерах присутствуют 2 версии Mi 12 Ultra: в белом и черном цвете.

Основные особенности дизайна:

отсутствие полей вокруг экрана,

глянцевая поверхность,

небольшая ширина корпуса.

Камера

Подробности о наборе камер, установленных в телефоне, производитель не планирует раскрывать до официальной презентации. Предположительно, в конфигурации хитового гаджета будет датчик изображения на 108 (или более) Мегапикселей.

Смартфон вряд ли будет выпущен в 2021 г. Скорее всего, компания Xiaomi прибережет его до первого квартала следующего года. К этому времени гаджет будет доведен до идеала и станет приятным сюрпризом для пользователей.

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