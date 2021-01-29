Mi Air Charge - беспроводная зарядка для целой комнаты. Как Xiaomi это сделали?

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Представлена новая технология Mi Air Charge для зарядки по воздуху от Xiaomi

Сегодня компания Xiaomi представила нам полезную инновацию. Китайский производитель анонсировал устройство, способное по воздуху заряжать сразу несколько гаджетов, находящихся в одной комнате. Речь идет об удаленной зарядке, без потребности держать смартфон на поверхность зарядной станции.

Утверждается, что в будущем нам будет достаточно просто находиться в одном помещении, и заниматься своими делами – играть на смартфоне, читать, смотреть видео. Параллельно с этим, благодаря этой технологии, наш гаджет будет заряжаться.

Это станет возможным благодаря новой технологии формирования луча. Зарядная станция не будет "облучать" все помещение, нет. Благодаря специальным фазовым антеннам (их всего пять)будет определяться положение устройства, и именно на него будет подаваться сигнал, способный заряжать аккумулятор. Количество антенн, которые передают миллиметровые волны – 144 штуки. Максимальная мощность передачи составляет 5 Вт на каждое устройство.

Конечно, необходимы специальные изменения в конструкции аппаратов, для работы в такой системе. По словам Xiaomi, гаджеты, которые смогут поддерживать такой "формат" зарядки должны иметь два антенных блока. Первый – наподобие радиомаяка, будет отвечать за определение в пространстве и связь с зарядной станцией при перемещениях, а второй – приемный блок антенн (всего 14 антенн), которые принимают посылаемые волны, и преобразуют их в электрическую энергию.

Уверен, что у вас есть ряд вопросов к такой технологии и её реализации. Надеемся, что скоро производитель и на них ответить. До конца ознакомиться с принципом работы можно в видео, которое опубликовали Xiaomi.

Сроков выхода продукта в серийное производство пока не разглашали.

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Источник :blog.mi.com