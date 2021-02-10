Microsoft Surface Laptop Go 3 – это Google Pixel в мире ноутбуков и MacBook на Windows!

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попытка походить на google?

За неделю до официальной презентации Microsoft произошла утечка информации о компактном ноутбуке Microsoft Surface Laptop Go 3, благодаря чему есть изображение устройства и его европейские цены.

Microsoft планирует представить Surface Laptop Go 3 21 сентября вместе с другими новыми устройствами Surface. За утечкой новый ноутбук сохранил дизайн предшественника с дисплеем 12,4 дюйма и разрешением 1536 x 1024 пикселей.

Честно говоря, у меня сложилось четкое впечатление, что этот ноутбук как Google Pixel: так же имеет какие-то очевидные недостатки, возникающие из-за нежелания улучшать очевидные проблемы как низкое разрешение дисплея, а цену при этом, по слухам, планируют повысить.

Surface Laptop Go 3 будет доступен в 4 цветах. Ультрабук получит разъем Surface Connect, 3.5 мм аудио, USB Type-A и USB Type-C.

Базовая модель с 8 ГБ RAM и процессором Intel Core i5-1235U обойдется в Европе в 899 евро. Это на 130 евро дороже предыдущей модели, однако новый Surface Laptop Go 3 получит более мощный процессор.

Честно говоря, я не удивлюсь, если маркетологов в Google и Microsoft на такие устройства нанимают в одном и том же месте, потому что из года в год ноутбуки от Microsoft, что смартфоны от Google остаются продуктом «для избранных», из-за чего массовый покупатель не будет его покупать, однако, концептуально - это альтернатива MacBook с собственной операционной системой от производителя и невозможностью просто заменить SSD или что-то подобное, потому что Surface имеют конструкцию как в смартфонах, когда для разбора нужно расклеивать аппарат.

Источник: gizmochina