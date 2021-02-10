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Microsoft впервые за 30 лет меняет клавиатуру Windows. С акцентом на ИИ!

04.01.2024 126 0

Первая смена за 30 лет

Компания Microsoft анонсировала добавление специальной клавиши Copilot на клавиатурах новых ноутбуков и ПК из Windows 11. Она предназначена для быстрого доступа к функции Windows Copilot – чат-бота на базе искусственного интеллекта.

По словам Microsoft, это первое существенное изменение клавиатуры Windows со времен появления клавиши Windows около 30 лет назад. Клавиша Copilot появится вместо малоупотребительной клавиши меню ПКМ, поскольку теперь это всюду интегрировано в мышь.

Microsoft позиционирует эту новинку как "революционный шаг на пути развития Windows", ведь Copilot станет "входом в мир ИИ на ПК". Однако действительно ли пользователи нуждаются в отдельной клавише для вызова чат-бота?

Ведь функция Windows Copilot и так доступна в системе и может быть вызвана несколькими щелчками. Выделение для нее целой клавиши выглядит скорее маркетинговым ходом, чем реальной потребностью.

Microsoft впервые за 30 лет меняет клавиатуру Windows. С акцентом на ИИ! – фото 1

Microsoft явно пытается подчеркнуть важность ИИ и продвигать свой Copilot. Оправдает ли клавиша эти ожидания – покажет время. Но пока эта новинка выглядит скорее изюминкой, чем необходимостью.

Источник - microsoft

Автор: Andrii S. Дата публикации: 04.01.2024
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Microsoft впервые за 30 лет меняет клавиатуру Windows. С акцентом на ИИ!