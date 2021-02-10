Microsoft запускает потребительскую версию Copilot за $20 в месяц с доступом к технологии ChatGPT через Office

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Теперь дешевле!

Как мы писали уже в предыдущих статьях, 2024 год, как и 2023 - год искусственного интеллекта, поэтому почти все крупные и многие маленькие технологические компании пытаются внедрить эти технологии у себя: для дома и для работы, встроенный в телефоне и в машине - он всюду.

Недавно Microsoft запустила потребительскую версию Copilot по цене $20 в месяц, содержащую технологию ChatGPT от OpenAI. Для крупных компаний ничего не изменилось: $30 за каждого потребителя минимум 300 пользователей.

Эта стратегия, дружественная для пользователей, направлена на популяризацию ИИ от Microsoft. Потребительская версия, интегрированная с Microsoft Office, позволяет пользователям использовать ИИ для таких задач как обобщение данных, создание контента и ответы на запросы в таких программах, как Word, Excel и PowerPoint. И это действительно удобно, вы можете совершать привычные дела со своим персональным ИИ помощником.

Потребительский сервис Microsoft, называемый Copilot Pro, предлагает аналогичные функции, как и ChatGPT Plus от OpenAI, по той же цене, хотя интеграция с Office отличает их продукт от OpenAI.

Компания планирует выпустить инструмент для построения, подобный тому, что OpenAI представила в прошлом году, который позволит отдельным лицам создавать своих собственных Copilots на определенную тему – услуга уже доступная для предприятий.

Напомним, Copilot ﻿доступен на смартфонах с Android.﻿ Дополнительно есть в Google Play Store, он предлагает доступ к Copilot на основе искусственного интеллекта от Microsoft без необходимости использования мобильного приложения Bing.

Источник: scmp



https://andro-news.com/ru/news/kompaniya-microsoft-nepomitno-zapustila-specialniy-dodatok-copil.html Компания Microsoft незаметно запустила специальное приложение Copilot на основе ИИ для Android. Конкурент ChatGPT! (Адм. панель)