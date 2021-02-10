MIUI 13 Global ROM на базе Android 12 вышла для трех смартфонов

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И это не флагманы

Как известно, 26 января Xiaomi проведет презентацию, на которой представит серию Redmi Note 11 и MIUI 13 для глобального рынка. Но не дожидаясь этой даты, компания выкатила стабильную версию новой итерации фирменной оболочки для трех своих смартфонов. На этот раз в числе пионеров оказались не флагманы, а модели среднего класса.

Речь идет о смартфонах Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro и Xiaomi Mi 11 Lite, а доступна MIUI 13 на базе Android 12 для них в рамках программы Mi Pilot. Первые, кто успел установить новую версию прошивки отмечают отсутствие шрифта Mi Sans и улучшение производительности, а шрифт Roboto такой же, как в старых версиях оболочки. Пользователи получили новые обои и функцию боковой панели.

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Предлагает MIUI 13 Global ROM функцию просмотра разрешений в фоновом режиме, которая недоступна в китайской версии прошивки. Благодаря ей пользователь может отслеживать какие приложения запрашивают доступ к таким функциям как камера и микрофон.

Чтобы загрузить глобальную версию MIUI 13, можно использовать раздел Mi Pilot в приложении MIUI Downloader. Только помните, что это бета-версия, а значит, никто не гарантирует отсутствие проблем и сбоев в ее работе.

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Источник: xiaomiui