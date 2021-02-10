Серия Redmi K50: россыпь чипов

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Паритет: два чипа от Qualcomm и парочка от MediaTek

Если верить слухам, то в феврале состоится презентация серии Redmi K50. Ожидается, что в ее рамках выйдут четыре смартфона, отличающиеся друг от друга, прежде всего аппаратными платформами. Можно не сомневаться, что игровой Redmi K50 Gaming Edition получит Snapdragon 8 Gen 1 и он должен быть единственным в семействе с этой платформой.

Известный сетевой информатор Digital Chat Station сообщил, что прочие три смартфона будут построены на базе Snapdragon 870, Dimensity 8000 и Dimensity 9000. Какой модели достанется тот или иной чип, информации нет. Можно лишь предположить, что SoC от Qualcomm ляжет в основу базовой модели серии, а вот чипы от MediaTek достанутся Redmi K50 Pro и Redmi K50 Pro+.

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На данный момент больше всего информации о характеристиках Redmi K50 Gaming Edition. Это будет аппарат с габаритами 162х76,8х8,45 мм при весе 210 грамм, на передней панели которого установили 6,67-дюймовый экран разрешением 2К. Он получит мощную систему охлаждения, батарейку на 4700 мАч с быстрой 120-ваттной зарядкой, сканер отпечатков пальцев на торце, MIUI 13 и тройную тыльную камеру 64 Мп + 13 Мп + 2 Мп.

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Источник: weibo