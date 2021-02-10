MIUI 13: когда ждать и что нового

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MIUI 13 не будет кардинально другой, но изменения в ней будут заметными

Если все сложится как предсказывают, то в декабре одновременно с анонсом Xiaomi 12 представят MIUI 13. Судя по той немногочисленной информации, которой ранее поделились инсайдеры, MIUI 13 не вызовет резкого негатива, равно как и ярких положительных эмоций. Создавалось впечатление, что какого-то восторга от оболочки не будет, она может быть скупой на заметные преображения и все сведется к обсуждению новой системы виджетов в стиле iOS.

Но все же сетевые информаторы предостерегают нас от преждевременных выводов. Они уверяют, что MIUI 13 предложит ряд полезных нововведений и вся прелесть ее будет состоять в небольших деталях, которые и дарят комфорт работы с устройством.

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В числе таких изменений называют переосмысление функции многозадачности. MIUI 13 предложит новый интеллектуальный набор инструментов для запуска игр, просмотра видео, создания заметок и прочих функций. Достаточно будет кликнуть по специальной иконке в любом приложении, чтобы получить доступ к нужной опции. В настройках камеры можно будет запомнить, какой из объективов использовался при последней съемке, чтобы впоследствии при запуске приложения можно было сразу вернуться к работе с ним.

Обновив устройства до MIUI 13, пользователи должны будут увидеть новый индикатор температуры аккумулятора, виджет для отслеживания посылок, обновленную Галерею и прочие изменения. Новая система также позволит пользователям автоматически создавать резервные копии и восстанавливать данные при переключении между бета-версией MIUI и стабильной версией. А еще разработчики уделили много внимания бесшовному соединению смартфона с ноутбуком или персональным компьютером на базе Windows для мгновенного обмена данными.

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Источник: mydrivers