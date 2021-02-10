POCO F4 Pro, Redmi K50 Pro и Xiaomi 12X Pro: что общего у них

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Это название одного и того же смартфона с Snapdragon 8 Gen1

Несмотря на то, что сейчас смартфоностроители испытывают явный дефицит чипов, предстоящий Xiaomi 12 все равно обязан выйти по плану. Релиз новинки состоится в декабре и дальше компания будет следовать собственному графику премьер. В ее планах выпустить несколько моделей с новой платформой Snapdragon 8 Gen1, не ограничиваясь только серией Xiaomi 12.

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Так, пришло сообщение, что POCO F4 Pro будет следующим смартфоном компании, который получит Snapdragon 8 Gen1. Анонсировать его могут уже в январе следующего года. А дальше начнется разгул с неймингом. Этот же смартфон в Китае будет представлен как Redmi K50 Pro и на ряде прочих рынков, прежде всего, в Индии как Xiaomi 12X Pro.

Сетевые источники уже строят предсказания, что Redmi K50 Pro, Xiaomi 12X Pro, POCO F4 Pro должны предложить 8/12/16 Гб оперативной памяти, 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и 64 Мп датчик OmniVision OV64B в качестве главного в основной камере. И, конечно же, не забудут установить систему жидкостного охлаждения, ведь в случае с Snapdragon 8 Gen1 велика вероятность, что чип будет страдать перегревом. Есть шанс, что все три смартфона получат «из коробки» MIUI 13 на базе Android 12.

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Источник: xiaomiui