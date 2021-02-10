MIUI 13 скоро, Galaxy Unpacked, iPhone 13 что ты такое и 200 Мп от Samsung

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Всем привет! Вас ждет очередная порция свежих новостей, мы собрали в одном дайджесте наиболее любопытные события, новинки и слухи. По традиции начинаем с небольших новостей, наращиваем темп и завершим выпуск полюбившейся рубрикой дичь.

А начнем мы с Apple и ее чипа M1, который не дает покоя Qualcomm. Стоит задача создать не менее мощное решение и даже превзойти конкурента. Об этом заявил новый глава чипмейкера, который только днях занял важный и ответственный прост.

Вчера Nintendo представила обновленную приставку Switch с OLED-дисплеем, где попутно прокачали память, звуковую систему и добавили Enternet-порт. А прошлая пятница надолго запомнится многим американским компаниям, которые стали жертвой хакеров. Они устроили атаку на разработчика MSP-решений для удаленного выполнения IT-задач Kaseya. Им удалось инфицировать 1 млн компьютеров и теперь для расшифровки данных требуют выкуп $70 млн.

Новые складные смартфоны, смарт-часы и наушники Samsung не показала, но назвала дату их презентации — 11 августа. А еще компания спит и видит, чтобы изменить расстановку сил на рынке датчиков изображения и сократить отставание от Sony. Для этого выпустят больше сенсоров, прокачают 50 Мп модуль и явят миру датчик на 200 Мп.

Тем временем OnePlus и Oppo продолжают процесс сближения, а, чтобы задобрить фантов увеличили сроки поддержки флагманов: 3 года крупных обновлений Android и 4 года патчей безопасности. Появились подробности о OnePlus 9T и о планах представить планшет.

В сеть ворвались первые подробности о Realme 9 и Realme 9 Pro, а также продолжают обсуждать iPhone 13, который получит сканер в кнопке питания, обратную зарядку и возможность писать видео с эффектом боке.

Xiaomi раздала сотрудникам акции стоимостью несколько тысяч долларов, готовится представить MIUI 13, Xiaomi Mi Pad 5, Xiaomi Mi Mix 4 и Xiaomi CC11. Почему-то на этой неделе стала резонансной новость, как украинец обокрал Microsoft, рассказали, как умельцы научились сбывать б/у видеокарты и почему девочке пришлось сменить имя Алиса. Обо всем этом и другом — на видео. Приятного просмотра!