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Очередная партия обновлений MIUI 14 готовится к релизу

Более месяца прошло с тех пор, как Xiaomi опубликовала список устройств, которые получат MIUI 14 в рамках первой волны. Сегодня компания объявила перечень второй волны, которая продлится до конца марта. В нее вошли 25 смартфонов, среди которых флагманы прошлых лет Xiaomi Mix 4 , Xiaomi 12X, XiaoMi 11 Ultra, XiaoMi 11 Pro, Xiaomi 11, Xiaomi 11 Youth и Youth (Vitality Edition), Xiaomi Mi 10S, Redmi GE. Среди более доступных моделей обновления прибудет на Xiaomi Civi, Civi 1S и Civi 2, все модели серии Redmi Note 12 для рынка Китая, Redmi Note 11T и 11T Pro, Redmi Note 11E, 11 Pro 11 Pro+ и даже Redmi Note 10 Pro смог запрыгнуть в последний вагон.

Несколько задерживается обновление для планшетов, но выход апдейтов планируется на апрель. Первыми на очереди будут обладатели моделей Xiaomi Pad 5 Pro 12.4, Pad 5/5 Pro/5 Pro 5G и Redmi Pad. Отметим, что речь идет о китайских прошивках, тогда как глобальные версии обычно исходят из некоторой задержки.

Источник: xiaomiui